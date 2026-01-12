Medalik księdza Sosnowskiego był inspiracją. Powstaje dokument o „Pięciu z Borów Tucholskich”

„Pięciu z Borów Tucholskich - Medalik” - to tytuł filmu dokumentalnego, który powstaje w powiecie tucholskim/ fot. Fundacja Ocalić - Pamięć, Facebook
W filmie wezmą udział rodziny bohaterów września 1939, statyści i rekonstruktorzy. Patronem projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obraz „Pięciu z Borów Tucholskich - Medalik” przygotowuje Fundacja Ocalić - Pamięć.
- Będzie to opowieść o tragicznych losach mieszkańców powiatu tucholskiego podczas pierwszych dni wojny - mówi Kazimierz Woźniak, prezes fundacji. - To projekt, który ma szansę stać się ważną promocją dla gminy Tuchola i całego powiatu. Nasz poprzedni film „Las tajemnic” jest już prezentowany na festiwalach historycznych w Polsce i w marcu zostanie pokazany podczas siódmego Festiwalu Historycznego pod Gnieznem. To pokazuje, że takie produkcje mają realny zasięg i duże zainteresowanie. Nowy film opowie nie tylko historię kapłanów męczenników, ale szerzej historię ludzi i wydarzeń z 1939 roku, które rozegrały się tutaj, na terenie Tucholi i Rudzkiego Mostu. Pokażemy między innymi nieznane egzekucje, losy więźniów, transporty, ekshumacje, a także historię zwykłych ludzi, których dramaty nigdy nie zostały opowiedziane. Robimy ten film, aby ocalić pamięć - dodaje.
Jedną z najważniejszych postaci dokumentu będzie ksiądz Piotr Sosnowski.
- To właśnie przy ks. Sosnowskim odnaleziono medalik, który stał się symbolem całej historii i dał tytuł naszemu filmowi. Medalik rozpoznała gosposia, pani Franciszka, potwierdzając tożsamość zamordowanego kapłana - opisują autorzy projektu. - Był gorliwym duszpasterzem i oddanym pedagogiem, który łączył pracę duchową z edukacją młodzieży i troską o polską tożsamość Pomorza - dodają.
Został rozstrzelany przez niemieckie wojsko 27 października 1939 r. w lesie w Rudzkim Moście.
