Stolica Pałuk upamiętnia kolejnych powstańców wielkopolskich

Trzy kolejne kamienie z nazwiskami powstańców wielkopolskich odsłonięto w piątek, 9 stycznia nad rzeką w centrum Żnina. Upamiętniono w ten sposób Kazimierza Grudzielskiego, Wiesława Tuchołkę i Waleriana Daniela.



To pierwsza część wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.



- Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie to jeden z najważniejszych momentów polskiej historii XX wieku. Właśnie ze względu na ten arcypolski sukces, jakim było osiągnięcie celu, który Polacy stawiali sobie praktycznie od końca XVIII i przez cały XIX wiek po początek wieku XX - mówi Marek Szymaniak, dyrektor gdańskiego oddziału IPN. - Powstanie wielkopolskie to wielka duma Polaków, to wielka duma Żninian, to wielka duma mieszkańców okolicy. Powstanie wielkopolskie te miejscowości do Polski na powrót przyłączyły - dodaje.

Na żnińskim rynku odbył się się pokaz grup rekonstrukcyjnych później w Żnińskim Domu Kultury odbędzie się koncert patriotyczny.

W 2021 roku ustanowiono Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Upamiętnia jeden z nielicznych w pełni zwycięskich zrywów niepodległościowych w historii Polski. Historycy są zgodni co do tego, że powstanie, które rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, odegrało kluczową rolę w procesie przyłączenia Wielkopolski do odradzającej się Rzeczypospolitej. Jego bohaterowie, dzięki determinacji i ofiarności, przyczynili się do umocnienia granic niepodległego państwa polskiego.

