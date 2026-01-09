Stolica Pałuk upamiętnia kolejnych powstańców wielkopolskich

2026-01-09, 11:45  Monika Siwak/Redakcja
Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Gmina Żnin, Facebook

Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Gmina Żnin, Facebook

11 stycznia 1919 roku nastąpiło ostateczne wyzwolenie Żnina. Właśnie tam oddano hołd powstańcom wielkopolskim.

Trzy kolejne kamienie z nazwiskami powstańców wielkopolskich odsłonięto w piątek, 9 stycznia nad rzeką w centrum Żnina. Upamiętniono w ten sposób Kazimierza Grudzielskiego, Wiesława Tuchołkę i Waleriana Daniela.

To pierwsza część wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

- Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie to jeden z najważniejszych momentów polskiej historii XX wieku. Właśnie ze względu na ten arcypolski sukces, jakim było osiągnięcie celu, który Polacy stawiali sobie praktycznie od końca XVIII i przez cały XIX wiek po początek wieku XX - mówi Marek Szymaniak, dyrektor gdańskiego oddziału IPN. - Powstanie wielkopolskie to wielka duma Polaków, to wielka duma Żninian, to wielka duma mieszkańców okolicy. Powstanie wielkopolskie te miejscowości do Polski na powrót przyłączyły - dodaje.

Na żnińskim rynku odbył się się pokaz grup rekonstrukcyjnych później w Żnińskim Domu Kultury odbędzie się koncert patriotyczny.

W 2021 roku ustanowiono Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Upamiętnia jeden z nielicznych w pełni zwycięskich zrywów niepodległościowych w historii Polski. Historycy są zgodni co do tego, że powstanie, które rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, odegrało kluczową rolę w procesie przyłączenia Wielkopolski do odradzającej się Rzeczypospolitej. Jego bohaterowie, dzięki determinacji i ofiarności, przyczynili się do umocnienia granic niepodległego państwa polskiego.

Więcej w relacji Moniki Siwak.

Relacja Moniki Siwak

Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ wideo Monika Siwak

Żnin
Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Gmina Żnin, Facebook Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Monika Siwak Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Gmina Żnin, Facebook Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Gmina Żnin, Facebook Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Monika Siwak Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Monika Siwak Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Gmina Żnin, Facebook Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Gmina Żnin, Facebook Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Gmina Żnin, Facebook Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Żninie/ fot. Gmina Żnin, Facebook

Region

Rektor Politechniki Bydgoskiej śle wyraz sprzeciwu i oburzenia w kierunku marszałka województwa

Rektor Politechniki Bydgoskiej śle „wyraz sprzeciwu i oburzenia” w kierunku marszałka województwa

2026-01-09, 13:20
W mieszkaniach i lokalach w centrum Torunia długo będzie zimno Doszło do awarii ciepłociągu

W mieszkaniach i lokalach w centrum Torunia długo będzie zimno! Doszło do awarii ciepłociągu

2026-01-09, 12:10
Ważą się losy umowy Mercosur. Może z pomocą Bożą coś się zmieni

Ważą się losy umowy Mercosur. „Może z pomocą Bożą coś się zmieni”

2026-01-09, 10:50
Włocławianie czekają na to od lat. Powstanie zielona ulica, częściowo zadaszona

Włocławianie czekają na to od lat. Powstanie „zielona” ulica, częściowo zadaszona

2026-01-09, 09:45
Rolnicy z regionu protestują w Warszawie. Jan Kaźmierczak: Agroholdingi zmiotą nas z planszy [Rozmowa Dnia]

Rolnicy z regionu protestują w Warszawie. Jan Kaźmierczak: Agroholdingi zmiotą nas z planszy [Rozmowa Dnia]

2026-01-09, 09:00
Większości internetowych zgłoszeń kujawsko-pomorscy policjanci nie potwierdzili

Większości internetowych zgłoszeń kujawsko-pomorscy policjanci nie potwierdzili

2026-01-09, 08:35
Włocławek otworzy Szkołę Mistrzostwa Sportowego. To inwestycja skazana na sukces

Włocławek otworzy Szkołę Mistrzostwa Sportowego. „To inwestycja skazana na sukces"

2026-01-09, 07:45
W piątek głosowanie ws. umowy UE-Mercosur. Rolnicy z Pomorza i Kujaw jadą do Warszawy

W piątek głosowanie ws. umowy UE-Mercosur. Rolnicy z Pomorza i Kujaw jadą do Warszawy

2026-01-09, 07:00
Alarm w bloku w Strzelnie Ewakuacja po rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej [AKTUALIZACJA]

Alarm w bloku w Strzelnie! Ewakuacja po rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej [AKTUALIZACJA]

2026-01-08, 21:31

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę