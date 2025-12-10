Nikt wcześniej nie opisał historii tego budynku! 150-lat Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Budowa tej kamienicy w Toruniu przy ulicy Wysokiej 16 rozpoczęła się w 1881 roku. Budynek powstał ze składek społecznych. Był i jest nadal siedzibą Towarzystwa Naukowego, które świętuje w grudniu jubileusz 150-lecia/fot. Ola Zaparucha/Wikipedia
Budowa kamienic przy ulicy Wysokiej 16 w Toruniu rozpoczęła się w 1881 roku. Budynek powstał ze składek społecznych. Był i jest nadal siedzibą Towarzystwa Naukowego, które świętuje w grudniu jubileusz 150-lecia.
W środę (10 grudnia) zaplanowano pierwsze z jubileuszowej serii spotkanie, czyli promocję książki „Hotel Muzeum w Toruniu...nasz dom na rogu" autorstwa Katarzyny Kluczwajd. To publikacja, która jest pierwszym opracowaniem dziejów siedziby Towarzystwa, choć nie ma charakteru klasycznej monografii architektonicznej. To - jak podkreśla autorka - opowieść o miejscu, realiach politycznych, wydarzeniach, które miały tu miejsce.
- Dla mnie to też jest pewnego rodzaju fenomen, czy zdziwienie, że nikt wcześniej nie podjął badań w tym kierunku - mówi Katarzyna Kluczwajd. - Mam na myśli zbadanie historii tego miejsca jako centrum kultury, życia społecznego, a nie wyłącznie siedziby Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Towarzystwo było niezwykle ważne, ponieważ kultywowało idee polskości, prowadziło badania naukowe, założyło muzeum, niewiele później aniżeli niemieckie towarzystwo naukowe, co też było swego rodzaju fenomenem, ale to było elitarne stowarzyszenie, natomiast w Hotelu Muzeum działy się różne wydarzenia, które w sensie społecznym i kulturowym były istotne.
Premiera publikacji w środę o godzinie 18:00. Spotkanie odbędzie się w Sali Kolumnowej przy ulicy Wysokiej 16. Wydarzenie zainauguruje grudniowe obchody Jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W programie w przyszłym tygodniu zaplanowano wykłady oraz trzy wystawy. Szczegóły: TUTAJ
