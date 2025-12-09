Studenci z UMK będą zgłębiać wiedzę dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Wyszkolą ich specjaliści

2025-12-09, 21:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Toruńska Exea Data Center i Uniwersytet Mikołaja Kopernika otwierają Cyber Akademię/fot. Monika Kaczyńska

Toruńska Exea Data Center i Uniwersytet Mikołaja Kopernika otwierają Cyber Akademię. To płatny program stażowy dla studentów.

- Nie będzie teoretycznych wykładów i symulacji, tylko praca w realnym środowisku - wyjaśnia prezes zarządu Exea Magdalena Mike. - Zależy nam, by na realnych danych, z wykorzystaniem prawdziwych narzędzi i procedur, które obecnie są wykorzystywane przez cały świat w obliczu prawdziwych zagrożeń, nauczyć ich tej przestrzeni, która dzisiaj jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem.



- Od dawna mieliśmy wrażenie, że mamy pewne zaległości jeśli chodzi o przygotowanie do cyberataków – dodał rektor UMK prof. Andrzej Tretyn. - Oczywiście mamy dużą jednostkę - Uniwersyteckie Centrum Informatyczne - które odpierało i śledziło ataki, ale miałem liczne komunikaty, że musimy pójść o krok dalej. Przede wszystkim poczynić inwestycje w ludzi.



Cały staż ma trwać 3 lub 6 miesięcy. W jednym cyklu ma go odbywać od 5 do 10 osób.