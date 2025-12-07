Studenci UMK sprzedawali swoje prace. Zobaczcie, co można było kupić [zdjęcia]

2025-12-07, 13:10 Michał Zaręba / Redakcja

II Targi Sztuki Studenckiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. / Fot. Michał Zaręba

Obrazy, grafiki, ozdoby, a nawet części garderobybyły do kupienia na II Targach Sztuki Studenckiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

- Zajmuję się głównie sitodrukiem, ale także grafiką komputerową. Tworzę sztukę, która inspirowana jest kosmosem - mówiła Kornelia Borowska-Beszta. - Bardzo chciałabym rozpowszechniać moje prace na większą skalę. Staram się wykorzystać do tego każdą szansę. Biorę udział w wystawach i prezentuje się na różnych targach.



- U mnie można obejrzeć abstrakcje wykonane sitodrukiem. Sprzedaję ich reprodukcje w formie naklejek, zakładek i pocztówek. Oryginały oczywiście też można nabyć - opowiadał Filip Bujak.