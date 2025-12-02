Jedną nogą studiują, a drugą pracują! Firmy prezentują swoje oferty na UMK w Toruniu

2025-12-02, 19:28 Michał Zaręba/Redakcja

Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mogą poznać pracodawców z regionu i nawiązać z nimi współpracę. Na pięciu wydziałach odbywa się Mikołajkowy Jarmark Praktyk i Pracy. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier UMK.

We wtorek można było odwiedzić Wydziały Matematyki i Informatyki oraz Prawa i Administracji. Wydarzanie zaplanowano do czwartku.



Mikołajkowy Jarmark Praktyk i Pracy 2025

3 grudnia (środa)

4 grudnia (czwartek)