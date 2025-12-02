Jedną nogą studiują, a drugą pracują! Firmy prezentują swoje oferty na UMK w Toruniu
Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mogą poznać pracodawców z regionu i nawiązać z nimi współpracę. Na pięciu wydziałach odbywa się Mikołajkowy Jarmark Praktyk i Pracy. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier UMK.
We wtorek można było odwiedzić Wydziały Matematyki i Informatyki oraz Prawa i Administracji. Wydarzanie zaplanowano do czwartku.
Więcej niżej, w relacji Michała Zaręby.
Mikołajkowy Jarmark Praktyk i Pracy 2025
Od 2 do 4 grudnia odbywa się Mikołajkowy Jarmark Praktyk i Pracy. Stoiska wystawców na pięciu wydziałach można odwiedzać w godzinach 9:00-14:00.
Tegoroczne targi organizowane są przez Biuro Karier UMK i odbędą się po raz dziewiąty. To okazja, by poznać pracodawców z regionu i nawiązać współpracę z wybraną firmą.
Wydarzenie potrwa trzy dni i odbędzie się na pięciu wydziałach, na których zaprezentują się różne przedsiębiorstwa:
3 grudnia (środa)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.; Ecit Norian Sp. z o.o.; EIB SA; Księgowanie.pl sp. z o.o.; Toruńskie Centrum Usług Wspólnych.
4 grudnia (czwartek)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: Cofresco Poland Sp. z o.o. Manufacturing Sp. k.; Ecom sp. z o.o.; EIB SA; Toruńskie Centrum Usług Wspólnych.
Wydział Humanistyczny: MR. Rabbit Olga Spirewska.