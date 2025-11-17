Zawodu uczą się w Bydgoszczy. Zagraniczni studenci Collegium Medicum UMK świętują

2025-11-17, 07:45 Jolanta Fischer

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy/fot. UMK/Archiwum

Drzwi Collegium Medicum otwarte coraz szerzej na studentów z zagranicy. W poniedziałek (17 listopada) uczelnia świętować będzie Międzynarodowy Dzień Studenta.

To okazja do integracji dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek, którzy na co dzień uczęszczają na zajęcia w języku angielskim. Są to goście m.in. z Irlandii, Indii, Iranu, Hiszpanii, Szwecji, Nigerii czy Zimbabwe. Jak zapewnia uczelnia, w Bydgoszczy spędzają od 5 do 6 lat, wnosząc różnorodność kulturową, a po powrocie do własnych krajów, stając się ambasadorami Collegium Medicum.



Początek uroczystości o godz. 15.00 w budynku Biblioteki Medycznej (ul. Skłodowskiej-Curie 9).