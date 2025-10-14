Oto nowi konsultanci w ochronie zdrowia. To oni będą doradzać wojewodzie w najważniejszych sprawach

Dziewięciu specjalistów, którzy będą pełnić funkcję doradczą, opiniotwórczą i kontrolną, odebrało osobiście z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Michała Sztybla swoje powołania.

Konsultanci wspierają wojewodę w działaniach związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia w swoich dziedzinach. Ich rolą jest również analiza jakości i dostępności świadczeń medycznych oraz formułowanie rekomendacji w zakresie rozwoju opieki zdrowotnej w regionie.

Do grona konsultantów wojewódzkich powołani zostali:

  • dr hab. n. med. Krzysztof Pałgan, prof. UMK - konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii, Zastępca Kierownika Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Pracownik Katedry Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • dr n. med. Piotr Kalmus - konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, Specjalista Reumatologii, Balneologii i Medycyny Fizykalnej.
  • prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka - konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii, Kierownik Kliniki Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • dr n. med. Michał Graczyk - konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej, koordynator Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy.
  • dr n. o zdr. Grażyna Gebuza - konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, adiunkt w Katedrze Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • lek. dent. Marta Kodzik - konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, zajmuje się diagnostyką, leczeniem chorób jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki.
  • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szylberg – konsultant wojewódzki w dziedzinie patomorfologii, profesor Katedry Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarka oddziałowa w klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk - konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski - konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej, kierownik Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz kierownik Katedry Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - nie był obecny na dzisiejszej uroczystości.
Konsultanci wojewódzcy pełnią funkcję doradczą, kontrolną i opiniującą na rzecz administracji rządowej, a także Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Bydgoszcz
