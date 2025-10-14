Oto nowi konsultanci w ochronie zdrowia. To oni będą doradzać wojewodzie w najważniejszych sprawach

2025-10-14, 19:41 Redakcja

Konsultanci wojewódzcy pełnią funkcję doradczą, kontrolną i opiniującą. / Fot. Materiały Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dziewięciu specjalistów, którzy będą pełnić funkcję doradczą, opiniotwórczą i kontrolną, odebrało osobiście z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Michała Sztybla swoje powołania.

Konsultanci wspierają wojewodę w działaniach związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia w swoich dziedzinach. Ich rolą jest również analiza jakości i dostępności świadczeń medycznych oraz formułowanie rekomendacji w zakresie rozwoju opieki zdrowotnej w regionie.



Do grona konsultantów wojewódzkich powołani zostali:

