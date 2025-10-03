Wojewoda uchylił uchwałę rady Solca Kujawskiego w sprawie drogi S10. „Zawierała liczne błędy”

2025-10-03, 16:18  Damian Klich/Redakcja
Wojewoda Michał Sztybel uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim dotyczącą drogi ekspresowej S10/fot.: Wiktor Sobociński, archiwum

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim dotyczącą drogi ekspresowej S10. 4 września radni sprzeciwili się podcięciu drzew na obszarze użytku ekologicznego w Rudach, przez który miała przebiegać trasa.

Podcinka miała być niezbędna do budowy wiaduktu. Wcześniejsza decyzja z września mogła zablokować budowę drogi.

– Podjąłem decyzję o unieważnieniu uchwały Rady Solca Kujawskiego, która ograniczała możliwości prowadzenia prac na użytku ekologicznym w czasie budowy drogi ekspresowej S10 – zaznaczył Sztybel. – Uchwała zawierała liczne błędy, a przede wszystkim to nie jest kompetencja Rady. Objęte ochroną jest samo źródlisko, a nie towarzyszące drzewa. Budowa wiaduktu jest po to, aby chronić źródliska, a drzewo musi być wyłącznie przycięte, żeby móc wybudować wiadukt, który ma na celu ochronę potencjału przyrodniczego – dodał.

Do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim trafiło sześciostronicowe uzasadnienie decyzji wojewody. Miesiąc temu za odmową wykonania prac przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad było ośmiu radnych, przeciw zagłosowało siedmiu.

