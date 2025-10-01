Przetarg na budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Wyrzysk zostanie ogłoszony w grudniu

2025-10-01, 11:03  Michał Słobodzian/Redakcja
Budowa S10 między Solcem Kujawskim a Toruniem/fot. Wiktor Sobociński, Archiwum

- Prace dotyczące długo oczekiwanej trasy S10 Bydgoszcz-Wyrzysk są przygotowane, w grudniu chcielibyśmy ogłosić postępowanie przetargowe – zapowiedział w PR PiK dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

Sebastian Borowiak zdradził, że trasa, podobnie jak inne drogi ekspresowe, będzie realizowana w odcinkach.

- Prace są przygotowane w takich sposób, że geologia, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, program funkcjonalno-użytkowy – wszystko już jest – mówił dyrektor. - W grudniu chcielibyśmy ogłosić postępowanie przetargowe, które podzielimy na dwa odcinki, kierując się doświadczeniem z budowy innych dróg ekspresowych. Cała trasa ma 45 km, więc dzielimy ją na tzw. odcinki bezpieczne, żeby wykonawcy mogli swobodnie realizować po około 20 kilometrów.



Inwestycja obejmie budowę czterech węzłów drogowych: Sadki, Nakło, Ślesin, Kruszyn oraz 21 obiektów inżynierskich. Prace budowlane planowane są na lata 2026–2029.

S10

Region

