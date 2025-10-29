Udar mózgu to główny powód trwałej niepełnosprawności Polaków po 40. roku życia [Rozmowa Dnia]

2025-10-29, 09:11 Agnieszka Marszał/Redakcja

Prof. Milena Świtońska z Katedry Neurochirurgii i Neurologii Collegium Medicum UMK/fot. Katarzyna Bogucka

- Dziś są dostępne nowoczesne metody leczenia udarów. Warunek jest jeden - pomoc musi zostać udzielona jak najszybciej, dlatego warto wiedzieć jakie są jego objawy - mówiła prof. Milena Świtońska w „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK.

- Często ludzie mają na przykład zwykłe zawroty głowy i przewracają się, mają podwójne widzenie. To jest rzadko kojarzone z udarem – mówiła prof. Milena Świtońska z Katedry Neurochirurgii i Neurologii Collegium Medicum UMK. - Najczęściej kojarzy się z nim wykrzywiona twarz, niedowład - czy to jednej kończyny, czy połowiczy, a także zaburzenia mowy - to są najczęstsze objawy udaru. Ale również może być udar z tylnego kręgu unaczynienia - daje takie objawy, jak zawroty głowy, zaburzenia równowagi. Zawsze, jeżeli coś wystąpi nagle i związane jest z układem nerwowym, to taki pacjent powinien natychmiast zjawić się w szpitalnym oddziale ratunkowym. Musimy zadzwonić albo pod numer 112, albo bezpośrednio do pogotowia i powiadomić, że nagle u pacjenta, o konkretnej godzinie wystąpiły objawy, sugerujące, że to może być uszkodzenie mózgu.



Najważniejsze są 4,5 godziny od wystąpienia pierwszych objawów. Jeżeli w tym czasie pacjent trafi do szpitala z oddziałem udarowym, ma szanse na otrzymanie leczenia i ograniczenie niepełnosprawności.



