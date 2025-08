Czy oddział udarowy włocławskiego szpitala zostanie zamknięty? Okaże się 17 sierpnia

2025-08-02, 13:20 Marek Ledwosiński/Redakcja

Czy oddział udarowy we Włocławku zostanie zamknięty? Okaże się 17 sierpnia. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Dramatyczna wiadomość dla mieszkańców Włocławka i okolicznych powiatów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku rozważa zamknięcie oddziału udarowego. Jeśli tak się stanie, pacjenci będą odsyłani do Lipna albo do Torunia.

Przyczyna to brak lekarzy. Wiadomość, tuż po posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala, podała na konferencji prasowej włocławska posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Joanna Borowiak:

- Decydentem w tej sprawie jest Urząd Marszałkowski, a zgodę na to, żeby zawiesić oddział wydaje wojewoda. Mam nadzieję, że ani wojewoda nie wyrazi tej zgody, ani marszałek nie przejdzie obojętnie wobec kolejnych problemów szpitala we Włocławku i kolejnych braków kadry medycznej.



Jak przypomina Joanna Borowiak, do Lipna w godzinach szczytu jedzie się prawie 45 minut, do Torunia dłużej. - Czyli ta „złota godzina", to okienko czasowe ratujące życie, niestety zamknie się, zanim pacjent z udarem zdąży dojechać do szpitala.



Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Wojtkowski, potwierdził, że przyczyna zawieszenia przyjęć to brak neurologów:

- Na razie koszmarna wizja nie zamknięcia, ale zawieszenia - na miesiąc. Brak lekarzy - po prostu. Dwoje lekarzy złożyło zwolnienie lekarskie L4 i zabrakło obsady. To jest podstawowy powód.



Udar mózgu to trzecia - po zawale serca i chorobach nowotworowych - najczęstsza przyczyna śmierci w Polsce. Włocławski szpital szuka neurologów w całym kraju. Dodatkowo ratusz oferuje specjalistom neurologii mieszkania, ale chętnych nie ma. Jeśli w ciągu najbliższych dni placówka nie zdobędzie neurologów - działalność włocławskiej „udarówki" będzie zawieszona.