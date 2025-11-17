Przyciągają młodych z całego świata. Międzynarodowy Dzień Studenta na Collegium Medicum UMK

2025-11-17, 21:00 Jolanta Fischer/Redakcja

Międzynarodowy Dzień Studenta na Collegium Medicum UMK/fot. Jolanta Fischer

Był wielki tort, upominki, podziękowania i wspólne śpiewanie. Międzynarodowy Dzień Studenta to ważne święto, bo w murach uczelni studiuje obecnie 435 gości z zagranicy – najwięcej z Irlandii, Iranu, Indii i Skandynawii.

– My dajemy wykształcenie na wysokim poziomie, a oni, po powrocie do swoich ojczyzn, stają się tam ambasadorami naszego uniwersytetu – podkreślił profesor Arkadiusz Jawień, dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim CM UMK. – Korzyści może być jednak jeszcze więcej. Studia anglojęzyczne mamy już 16. rok. Ostatnie 11 lat przyniosło nam 370 absolwentów, którzy pracują w różnych krajach. Studenci anglojęzyczni przyjeżdżają i płacą sami za swoją edukację.



- To było na mojej liście, żeby spróbować swoich sił w Europie – przyznała jedna z zagranicznych studentek. – Kiedy wybierałam uniwersytet, pomyślałam, dlaczego nie Polska. Przedstawili mi szczegółowy plan edukacji. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, że tak przyjaźni są tutaj ludzie.



– Zawsze marzyłam o studiowaniu medycyny, a w Polsce jest zdecydowanie więcej możliwości i lepsza baza szpitali – mówiła studentka z Indii.



W czasie uroczystości wręczono też dyplomy i symboliczne upominki studentom, którzy wyróżnili się aktywnością w przestrzeni sportowej, naukowej i kulturowej.