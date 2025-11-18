Pomagają ofiarom wojen i terroryzmu. Fundacja Orla Straż zaprasza na koncert w Toruniu

2025-11-18, 07:50  Redakcja
Koncert charytatywny „Granie w Pomaganie", z którego całkowity dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Orla Straż, odbędzie się w czwartek (20 listopada) w Kombinacie Kultury w Toruniu.

Zagrają trzy składy: Bezpresja, KontrolY oraz Torino Garden & The Girls. - W trakcie imprezy będzie prowadzona licytacja ciekawych, unikalnych i absolutnie bezcennych rzeczy – zapowiadają organizatorzy wydarzenia. - Spotkajmy się, by przez wspólną zabawę i miłość do muzyki realnie pomóc tym, którzy stracili niemal wszystko – zachęcają. - To jest ten wieczór, kiedy Toruń pokazuje siłę. Zabierajcie przyjaciół, znajomych, sąsiadów, babcie, wujków i przybywajcie tłumnie! Pokażmy, że „Granie w Pomaganie" ma MOC!

Misją Fundacji Orla Straż jest niesienie pomocy humanitarnej ofiarom wojen i terroryzmu, m.in. w Iraku, Nigerii, Strefie Gazy oraz Demokratycznej Republice Konga. Działa tam, gdzie toczą się konflikty zbrojne lub akty terroru. Jej celem jest pomóc ludziom w powrocie do normalności oraz życia, jakie wiedli przed wojną lub atakami. Odbudowuje i remontuje zniszczone domy, otwiera miejsca pracy, zapewnia edukację dzieciom i dorosłym oraz wspiera gospodarstwa rolne.

Bilet na koncert kosztuje 15 zł, cały dochód idzie na cel charytatywny. Początek o godz. 18.30 w Kombinacie Kultury przy ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu.

