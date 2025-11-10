Wirus HPV groźny nowotworowo i... niezwykle popularny. Czy szczepienia mogłyby go zatrzymać? [Rozmowa Dnia]
Od roku dzieci i młodzież mogą korzystać z darmowej szczepionki przeciwko HPV. Wciąż jednak odsetek zaszczepionych jest bardzo mały. W Polsce nadal odpowiada on za wysoką liczbę zachorowań na raka szyjki macicy, ale też np. głowy i szyi. O tym problemie Adriana Andrzejewska-Kuras porozmawiała z dr Martą Biedką-Paluch, onkologiem i radioterapeutą z Collegium Medicum UMK.
Warto zatem przeciwdziałać problemowi. Najbardziej znaną metodą są oczywiście szczepienia. Te darmowe w szkołach nie cieszą się szczególną popularnością. Dlaczego? – Jest bardzo mało informacji na ten temat. Cała kampania, która była przeprowadzona w tamtym roku, była skupiona przede wszystkim na informacji, że dotyczy to szczepienia dziewczynek – stwierdziła Biedka-Paluch. – Myślę, że powinniśmy informować, że to nie dotyczy tylko szczepienia i ochrony przeciwko chorobie nowotworowej. Przede wszystkim chronimy zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Jeśli nie stać nas na szczepienia, to właśnie głównie powinniśmy szczepić chłopców, bo to oni są odpowiedzialni za przenoszenie wirusa w populacji – dodała.
Więcej w rozmowie Adriany Andrzejewskiej-Kuras.
INNE ROZMOWY DNIA