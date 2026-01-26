Pracowniczki Sanepidu z niestandardowym apelem do każdej z kobiet: „Bądź dla siebie ważna”

2026-01-26, 16:30  Monika Siwak/Redakcja
Pracowniczki bydgoskiego Sanepidu namawiają kobiety do badań cytologicznych/ Fot. Monika Siwak

Pracowniczki bydgoskiego Sanepidu namawiają kobiety do badań cytologicznych/ Fot. Monika Siwak

Chodzi o zapobieganie rakowi szyjki macicy. Kilka pracowniczek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy nagrało filmiki z zachętą do zadbania o siebie.

Pracowniczki bydgoskiego Sanepidu namawiają kobiety do badań cytologicznych. 26 stycznia kończy się Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Ale badania warto robić zawsze. Istotne są też szczepienia.

- Czasami, kiedy objawy są już na tyle poważne, że dają się we znaki pacjentce, na wyleczenie bywa za późno - mówi mówi Marta Myśliwiec. - My jako pracownice Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podjęłyśmy rękawice. Chciałyśmy jak największe grono kobiet i dziewcząt uświadomić. Dbanie o siebie jest bardzo ważną wartością.

- Kobiety pędzą, pracują. Wydaje im się, że były na badaniu niedawno, ale po namyśle przyznają, że minęły dwa, trzy, cztery lata - opisuje Marta Wiśniewska. - Czas zająć się sobą, a nie tylko wszystkimi wokół - dodaje.

Rak szyjki macicy to jeden z najczęstszych nowotworów występujących u kobiet, który rozwija się bardzo długo, nawet od 3 do 15 lat.

- Można skorzystać z bezpłatnego programu NFZ dla kobiet w wieku od 25 do 64 roku życia. Program ten obejmuje bezpłatną regularną cytologię, tradycyjną lub na podłożu płynnym oraz testy HPV HR, które zwiększają skuteczność wykrywania wirusa, wywołującego raka - mówi Karina Kawecka.

Przedstawicielki Sanepidu zachęcają także rodziców do zapoznania się - w przychodniach lub szkole - z programem bezpłatnych szczepień (wykonywane są dwoma preparatami) przeciwko wirusowi HPV dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Osoby w wieku od 14 do 18 roku życia także mogą skorzystać z bezpłatnego szczepienia - refundowana jest wtedy tylko szczepionka dwuwalentna.

Filmiki można obejrzeć na facebookowym profilu WSSE w Bydgoszczy: tutaj oraz tutaj.
Więcej w relacji Moniki Siwak.

Relacja Moniki Siwak

