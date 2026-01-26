Młodzi z regionu usłyszeli, że transplantacja to dar - od specjalistów i pięściarza Przemka Salety

2026-01-26, 17:20 Michał Zaręba/Redakcja

Młodzież z 27 kujawsko-pomorskich szkół uczestniczyła w Toruniu w Forum Młodych „Bo nowe jest nadzieją”/ Fot. Bieg po Nowe Życie, Facebook

„Bo nowe jest nadzieją”. Pod takim hasłem odbyło się w Toruniu Forum Młodych poświęcone transplantologii.

Młodzież z 27 kujawsko-pomorskich szkół uczestniczyła w Toruniu w Forum Młodych „Bo nowe jest nadzieją”. 60 lat temu w Polsce pierwszy raz przeszczepiono nerkę. Uczestnicy mogli poznać historie osób po przeszczepieniu i przekonać się, że transplantacja ratuje drugie życie.



- Jeżeli ktoś jest zdrowy i ma okazję oddać narząd albo zgodzić się, by pobrano go po jego śmierci, może uratować komuś życie i zdrowie - opowiadała jedna z uczestniczek forum.



Gościem spotkania był Przemysław Saleta.



- W 2006 roku, kiedy dowiedziałem się o chorobie córki, nie miałem pojęcia ani o transplantacjach, ani w ogóle o transplantologii - mówił Przemysław Saleta. - Kiedy zdecydowałem się oddać nerkę, zainteresowałem się tematem i zobaczyłem, jak mało jest przeszczepów, a szczególnie przeszczepów rodzinnych, stwierdziłem, że przydałoby się z tym coś zrobić - dodał.



- Fajnie, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że transplantologia ratuje życie, że jest coś takiego jak przeszczep rodzinny. I że można bliskiej osobie oddać kawałek siebie, nie tracąc niczego z własnego życia - podkreślał Arkadiusz Pilarz, organizator forum i dyrektor Biegu po Nowe Życie, największego w Polsce wydarzenia wspierającego. - Każdy z nas po swojej śmierci może uratować nawet siedem osób, oddając narządy. To największy dar, jaki człowiek może sobie dzisiaj wyobrazić - dodał.



Partnerem wydarzenia jest samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej w relacji Michała Zaręby.