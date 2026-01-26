Młodzi z regionu usłyszeli, że transplantacja to dar - od specjalistów i pięściarza Przemka Salety

Młodzież z 27 kujawsko-pomorskich szkół uczestniczyła w Toruniu w Forum Młodych „Bo nowe jest nadzieją”/ Fot. Bieg po Nowe Życie, Facebook
„Bo nowe jest nadzieją”. Pod takim hasłem odbyło się w Toruniu Forum Młodych poświęcone transplantologii.
Młodzież z 27 kujawsko-pomorskich szkół uczestniczyła w Toruniu w Forum Młodych „Bo nowe jest nadzieją”. 60 lat temu w Polsce pierwszy raz przeszczepiono nerkę. Uczestnicy mogli poznać historie osób po przeszczepieniu i przekonać się, że transplantacja ratuje drugie życie.
- Jeżeli ktoś jest zdrowy i ma okazję oddać narząd albo zgodzić się, by pobrano go po jego śmierci, może uratować komuś życie i zdrowie - opowiadała jedna z uczestniczek forum.
Gościem spotkania był Przemysław Saleta.
- W 2006 roku, kiedy dowiedziałem się o chorobie córki, nie miałem pojęcia ani o transplantacjach, ani w ogóle o transplantologii - mówił Przemysław Saleta. - Kiedy zdecydowałem się oddać nerkę, zainteresowałem się tematem i zobaczyłem, jak mało jest przeszczepów, a szczególnie przeszczepów rodzinnych, stwierdziłem, że przydałoby się z tym coś zrobić - dodał.
- Fajnie, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że transplantologia ratuje życie, że jest coś takiego jak przeszczep rodzinny. I że można bliskiej osobie oddać kawałek siebie, nie tracąc niczego z własnego życia - podkreślał Arkadiusz Pilarz, organizator forum i dyrektor Biegu po Nowe Życie, największego w Polsce wydarzenia wspierającego. - Każdy z nas po swojej śmierci może uratować nawet siedem osób, oddając narządy. To największy dar, jaki człowiek może sobie dzisiaj wyobrazić - dodał.
Partnerem wydarzenia jest samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Więcej w relacji Michała Zaręby.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę