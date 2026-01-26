Co z basenami w Ciechocinku? Jest pomysł, ale deficyt ma sięgać miliona złotych rocznie

Baseny w Ciechocinku mają odzyskać dawny blask. Rewitalizacja może kosztować 140 mln zł. Drogie będzie też utrzymanie obiektu.
Wojewódzcy radni obradowali w Urzędzie Marszałkowskim podczas pierwszej w tym roku sesji sejmiku. W porządku obrad znalazła się m.in. prezentacja koncepcji rewitalizacji zabytkowego zespołu basenów solankowych w Ciechocinku.
- Projekt właściwie jest odtworzeniem tego modernizmu klasycznego sprzed II Wojny Światowej. Oczywiście musimy zamontować nowoczesne urządzenia filtrujące. Oszacowaliśmy koszty. Odtworzenie tego, co zostało zrujnowane, może kosztować około 140 milionów złotych - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa.
Wyzwaniem jest nie tylko koszt inwestycji, ale i późniejszego utrzymania obiektu.
- Tego typu infrastruktura jest bardzo kosztowna, przychody ze sprzedaży biletów w jakimś stopniu zaspokoją te koszty, ale na pewno nie w całości, chyba nawet nie w połowie. Sądzę, że pod koniec 2027 roku ogłosimy przetarg na realizację - mówił Piotr Całbecki.
Podczas sesji marszałek województwa mówił, że wstępne szacunki mówią o rocznym deficycie (dochód minus koszty) w wysokości ponad 1 mln złotych. Według założeń główna część kompleksu obsłuży początkowo 30 tys. osób rocznie, ale docelowo – m.in. dzięki uzupełnieniu kompleksu o wiele dodatkowych funkcjonalności i atrakcji, w tym ultranowoczesne interaktywne muzeum geologiczne ziem naszego regionu – o wiele więcej.
Przypomnijmy: samorząd województwa przejął basen termalno-solankowy w Ciechocinku w styczniu 2025.
Obiekt został zbudowany na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku według projektu architekta Romualda Gutta i specjalizującego się w inżynierii sanitarnej Aleksandra Szniolisa. W jego otwarciu w 1932 roku wziął udział prezydent Ignacy Mościcki.
W 2002 roku pływalnia została zamknięta ze względu na zły stan techniczny.
Rewitalizacja odbędzie się pod okiem konserwatora zabytków.
O czym jeszcze rozmawiali radni wojewódzcy na pierwszej w 2026 roku sesji?
Podczas sesji Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris Andrzej Potoczek przedstawił informacje o działalności stowarzyszenia. Radni przyjęli też wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026-2030.
