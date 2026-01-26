Co z basenami w Ciechocinku? Jest pomysł, ale deficyt ma sięgać miliona złotych rocznie

2026-01-26, 15:40 Monika Kaczyńska/Redakcja

Piotr Całbecki/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Baseny w Ciechocinku mają odzyskać dawny blask. Rewitalizacja może kosztować 140 mln zł. Drogie będzie też utrzymanie obiektu.

Wojewódzcy radni obradowali w Urzędzie Marszałkowskim podczas pierwszej w tym roku sesji sejmiku. W porządku obrad znalazła się m.in. prezentacja koncepcji rewitalizacji zabytkowego zespołu basenów solankowych w Ciechocinku.



- Projekt właściwie jest odtworzeniem tego modernizmu klasycznego sprzed II Wojny Światowej. Oczywiście musimy zamontować nowoczesne urządzenia filtrujące. Oszacowaliśmy koszty. Odtworzenie tego, co zostało zrujnowane, może kosztować około 140 milionów złotych - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa.



Wyzwaniem jest nie tylko koszt inwestycji, ale i późniejszego utrzymania obiektu.



- Tego typu infrastruktura jest bardzo kosztowna, przychody ze sprzedaży biletów w jakimś stopniu zaspokoją te koszty, ale na pewno nie w całości, chyba nawet nie w połowie. Sądzę, że pod koniec 2027 roku ogłosimy przetarg na realizację - mówił Piotr Całbecki.



Podczas sesji marszałek województwa mówił, że wstępne szacunki mówią o rocznym deficycie (dochód minus koszty) w wysokości ponad 1 mln złotych. Według założeń główna część kompleksu obsłuży początkowo 30 tys. osób rocznie, ale docelowo – m.in. dzięki uzupełnieniu kompleksu o wiele dodatkowych funkcjonalności i atrakcji, w tym ultranowoczesne interaktywne muzeum geologiczne ziem naszego regionu – o wiele więcej.





Przypomnijmy: samorząd województwa przejął basen termalno-solankowy w Ciechocinku w styczniu 2025.

Obiekt został zbudowany na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku według projektu architekta Romualda Gutta i specjalizującego się w inżynierii sanitarnej Aleksandra Szniolisa. W jego otwarciu w 1932 roku wziął udział prezydent Ignacy Mościcki.

W 2002 roku pływalnia została zamknięta ze względu na zły stan techniczny.

Rewitalizacja odbędzie się pod okiem konserwatora zabytków.

O czym jeszcze rozmawiali radni wojewódzcy na pierwszej w 2026 roku sesji?

