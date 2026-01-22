Transport i łączność oraz kultura - to dwie najbardziej kosztowne pozycje w budżecie województwa na 2026 rok

2026-01-22, 06:50 Monika Kaczyńska / Redakcja

Prezentacja budżetu odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim. / Fot. Monika Kaczyńska

O planach inwestycyjnych regionu mówiono w Urzędzie Marszałkowskim. - Budżet województwa na ten rok jest rekordowy, inwestycyjny - podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.

- Najbardziej kosztowna część - ponad 1 miliard złotych - to transport i łączność. W tej sumie znajdują się również gigantyczne, bo 640 mln zł, środki na budowę dróg w naszym regionie - podkreśla Piotr Całbecki. - W tym roku chcemy oddać do użytku 160 km przebudowanych i z nowymi nawierzchniami dróg wojewódzkich.



- Kultura w naszym regionie to druga pozycja budżetowa pod względem finansowym w 2026 roku - mówi Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa. - To jest około 370 mln zł, co stanowi ponad 20 proc. całego budżetu. Dwie nasze największe obecnie inwestycje w kulturze to Filharmonia Pomorska oraz czwarty krąg Opery Nova.



W 2026 roku zostaną uruchomione połączenia między Rypinem a Brodnicą, które powrócą na siatkę połączeń po 30 latach, a także między Laskowicami a Wierzchucinem.



Będą też inwestycje w służbie zdrowia, m.in. w regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku.