Recepta i zastrzyk w jednym miejscu. Już ponad 130 aptek w regionie oferuje szczepienie

2026-02-02, 07:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Natasza Trzebuchowska (z lewej) rozmawiała z rzeczniczką kujawsko-pomorskiego NFZ - Barbarą Nawrocką/fot. Izabela Langner

Wydłużyła się lista szczepień, które można wykonać w aptece. To między innymi szczepionki przeciwko ospie wietrznej, tężcowi, krztuścowi, polio czy meningokokom.

- To są szczepienia zalecane, a nie obowiązkowe. Oczywiście odpłatność jest zgodna z listą refundacyjną - mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego NFZ - Barbara Nawrocka.

- Przypomnę, że dla pacjenta możliwość wykonania takiego szczepienia w aptece jest bardzo wygodna. Farmaceuci mogą wystawić receptę i od razu na miejscu, na podstawie tej recepty realizują szczepienie, czyli recepta i szczepionka w jednym miejscu i czasie. Nie trzeba iść na przykład specjalnie do lekarza, aby poprosić o receptę na tę szczepionkę. Wszystko razem można wykonać w aptece.



W naszym województwie jest już 135 aptek, w których można się zaszczepić. Pełna lista placówek i dostępnych szczepień jest dostępna na stronie pacjent.gov.pl: TUTAJ