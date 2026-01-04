Grypa w Kujawsko-Pomorskiem. Podobno wirus nie jest bardziej zjadliwy niż poprzedni [sonda]

2026-01-04, 15:10 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Grypa groźna jest przede wszystkim dla osób starszych i dla najmłodszych/fot. Pixabay

W regionie trwa fala zachorowań na grypę, z dominującym typem A oraz nowym wariantem - grypą typu K. Jak informuje szef GIS, dr Paweł Grzesiowski, nowy wariant wirusa ma typowe objawy jak gorączka i bóle mięśni. Nie jest groźniejszy, ale może być niewykrywalny przez domowe testy.

Jak mieszkańcy Bydgoszczy radzą sobie z sezonowymi zachorowaniami? Pytała o to nasza reporterka. Z kolei doktor Paweł Grzesiowski przekazał, że wieści o tym, jakoby obecny podtyp wirusa był bardziej niebezpieczny od poprzednich, to fake news. Nagranie niżej.



Szczepionka na sezon 2025/26 uwzględnia nowy wariant i zapewnia ok. 80% skuteczności - powiedział szef GIS. Szczepienie nie gwarantuje więc, że nie zachorujemy, ale łagodzi przebieg choroby.



Szczyt zachorowań na grypę ma przypaść na koniec stycznia.