Były różne warianty, epidemia i lockdown. Czy koronawirusa jeszcze powinniśmy się bać?

- Czy wirus nadal powinien budzić obawy? – pytaliśmy prof. Pawła Rajewskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego. - W pewnych grupach - szczególnie osób starszych, z wielochorobowością, niedoborami odporności, po przeszczepach narządowych, z chorobami nowotworowymi – koronawirus może być potencjalnie groźny. Tacy pacjenci są najczęściej hospitalizowani nie z powodu samego COVID-19, ale zaostrzenia innych chorób przewlekłych – tłumaczy prof. Rajewski. - Dla ogółu społeczeństwa jest to w tej chwili łagodna choroba wirusowa, o przebiegu samoograniczającym się i w większości przypadków zupełnie bezobjawowa. Część osób będzie miała objawy o postaci choroby przeziębieniowej i zazwyczaj nie skojarzy tego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Obecnie grypa jest bardziej groźna. Przypomnijmy - stan epidemii w Polsce trwał od 20 marca 2020 roku do 15 maja 2022 roku. Do 30 czerwca 2023 odnotowano ponad 119,5 tysiąca zgonów.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.