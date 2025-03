Jak zadbać o swój dobrostan i zdrowie? Konferencja z okazji Dnia Kobiet w WSB Merito w Bydgoszczy

2025-03-08, 21:26 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Debata i warsztaty – to wszystko w Bydgoszczy z okazji Dnia Kobiet. Wydarzenie zorganizował Uniwersytet WSB Merito. Specjaliści mówili o dobrostanie, czyli holistycznym podejściu do zdrowia.

– O dobrostanie mówimy, gdy człowiek jest w miarę zadowolony ze swojej aktualnej sytuacji. Ma zdrowe relacje, również ze sobą. Najogólniej jest w pewnym zdrowiu, stanie zadowolenia, jest w stanie kochać i pracować. My osiągamy ten dobrostan w różnym stopniu i na różnych etapach naszego życia. Też nie jest czymś, co jest nam dane na stałe. Raczej jest czymś, co będzie się pojawiało, ale też co my możemy utracić. Myślę, że tutaj to będzie istotny aspekt tej czasowości, ale też naszej pracy nad tym dobrostanem. Czynniki zewnętrze też na to wpływają. Społeczeństwo, warunki społeczne, kulturowe, polityczne i tak dalej, mają tutaj znacznie – opowiadała Agata Borzyszkowska, psycholożka i psychoterapeutka.



Dodajmy, że gościem specjalnym debaty był doktor Wiesław Giziński, chirurg z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie chirurgii plastycznej. Wygłosił wykład „Piękno zaczyna się od zdrowia”.



