„Panie proszą Panów” – szereg dostępnych badań z okazji Dnia Kobiet w bydgoskim NFZ

2025-03-08, 19:42 Damian Klich/Redakcja

W siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia przy Łomżyńskiej 33 odbył się Dzień Kobiet pod hasłem „Panie proszą Panów”/fot: Damian Klich

Badanie słuchu, gęstości krwi czy mammografia – tylko niektóre z wielu badań, które można było wykonać bezpłatnie w Bydgoszczy. W siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia przy Łomżyńskiej 33 odbył się Dzień Kobiet. Tegoroczne hasło brzmi „Panie proszą Panów”.

– Panie z okazji święta chcą się podzielić swoim prezentem – mówiła Agnieszka Bańkowska, dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.



– Panie się badają częściej, w związku z tym pierwszy raz organizujemy akcję pod hasłem „Panie zapraszają Panów”, żeby zmobilizować ich do działań profilaktycznych. Lepiej zapobiegać niż leczyć – wskazała Bańkowska.



– Chyba rzadziej odwiedzają lekarzy. Dopiero wtedy, kiedy naprawdę już im mocno coś dolega. Dlatego zachęcamy panów, aby przychodzili. Mam nadzieję, że panie przyprowadzą panów w to miejsce, aby również się przebadali – zachęcała Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy,



– Uważam, że profilaktyka jest ważna. Jeżeli jest okazja skorzystać z badania, to chętnie korzystam – powiedziała jedna z kobiet. – Jestem, bo dawno nie miałam robionych badań. Jest okazja, to z niej korzystam. Byłam na badaniu gęstości kości, a teraz idę na mammografię – dodała kolejna.



– Mówiłam mojemu mężowi, ale jakoś zbył to. Za to obdzwoniłam moje koleżanki, żeby tu przyszły. Zachęcałam wszystkich – wskazała bydgoszczanka.