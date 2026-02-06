Prof. Iwona Sadowska-Krawczenko: Szczepienia przeciw grypie chronią nas oraz bliskich [Rozmowa Dnia]

2026-02-06, 09:01  Agnieszka Marszał/Redakcja
Grypa w natarciu. Czy warto się jeszcze zaszczepić?/fot. Tomasz Bielicki

Grypa w natarciu. Czy warto się jeszcze zaszczepić?/fot. Tomasz Bielicki

Grypa w natarciu. Mamy prawie 400 przypadków na 100 tysięcy osób - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl. To więcej niż w szczytowym okresie zeszłorocznego sezonu.

Czy warto się jeszcze zaszczepić przeciwko grypie? - Zdecydowanie tak - mówi w piątkowej „Rozmowie Dnia” prof. Iwona Sadowska-Krawczenko, epidemiolog i neonatolog, dziekan Wydziału Lekarskiego CM UMK. - Sezon grypowy będzie jeszcze trwał. Szczepionka chroni nie tylko przed zachorowaniem, ale też i przed ciężkim przebiegiem choroby - dodaje.

Gość Agnieszki Marszał zaznacza, że zaszczepić się przeciwko grypie powinny szczególnie kobiety w ciąży. - To szczepienie chroni przede wszystkim matkę, ale również i noworodka w pierwszych miesiącach życia. Poza tym, ciężarne są szczególnie narażone na ciężki przebieg grypy - mówi prof. Iwona Sadowska-Krawczenko. - Zachorowanie może m.in. doprowadzić do wcześniactwa - dodaje.

Prof. Iwona Sadowska-Krawczenko wypowiedziała się również w kwestii sporu o obowiązkowe szczepienia przeciw gruźlicy u noworodków. W przychodniach, na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej nigdy się ich nie przeprowadzało, a rodzice zaczęli się po nie zgłaszać. - Chcę uspokoić rodziców i chcę, by postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami. Według tych postanowień, szczepienie przeciwko gruźlicy jest obowiązkowe - mówi gość Agnieszki Marszał.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

INNE ROZMOWY DNIA

PR PiK Rozmowa Dnia - prof. Iwona Sadowska-Krawczenko

