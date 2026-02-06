75 kilogramów narkotyków znalezionych w bydgoskim mieszkaniu nie trafi do sprzedaży [zdjęcia]

2026-02-06, 10:35  Monika Siwak/Redakcja
Bydgoscy policjanci zabezpieczyli 75 kilogramów narkotyków/fot. mat. policyjne

Bydgoscy policjanci zabezpieczyli 75 kilogramów narkotyków/fot. mat. policyjne

Narkotykowy magazyn zlikwidowali w Bydgoszczy policjanci z Komendy Wojewódzkiej wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie. Zabezpieczono 75 kilogramów narkotyków o wartości 4 milionów złotych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Rzeszowie zlikwidowali narkotykowy magazyn. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 75 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości około 4 milionów złotych. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące.

- Bydgoscy kryminalni na początku tygodnia pojechali na Wzgórze Wolności, gdzie namierzyli jednego z podejrzanych w momencie, gdy wychodził z mieszkania - mówi rzeczniczka szefa kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz.

Przy 35-latku znaleziono ok. czterech kilogramów narkotyków. - W mieszkaniu podejrzanego policjanci zabezpieczyli kolejne blisko 50 kilogramów kryształu, prawie 25 kilogramów zielonego suszu, grzyby halucynogenne, ponad 20 tabliczek czekolady, najprawdopodobniej z grzybami halucynogennymi - mówi rzeczniczka. - W mieszkaniu znajdowało się też kilkaset opakowań e-papierosów bez polskich znaków akcyzy, waga elektroniczna, folia do zgrzewania i znaczna ilość gotówki - dodaje.

Za chwilę policjanci zatrzymali 21-latka, w którego mieszkaniu również były narkotyki i nielegalne papierosy. Funkcjonariusze skontrolowali też 33-letnią kobietę, która została zwolniona z aresztu po złożeniu wyjaśnień. W jej mieszkaniu mundurowi zabezpieczyli susz oraz pieniądze.

Podejrzani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Za udział w obrocie znacznej ilości narkotyków grozi im do 12 lat więzienia.

Bydgoscy policjanci zabezpieczyli 75 kilogramów narkotyków/wideo mat. policyjne

Bydgoszcz
Bydgoscy policjanci zabezpieczyli 75 kilogramów narkotyków/fot. mat. policyjne Bydgoscy policjanci zabezpieczyli 75 kilogramów narkotyków/fot. mat. policyjne Bydgoscy policjanci zabezpieczyli 75 kilogramów narkotyków/fot. mat. policyjne Bydgoscy policjanci zabezpieczyli 75 kilogramów narkotyków/fot. mat. policyjne

Region

Rowerzysta ciężko ranny po wypadku w Ostromecku. Policja i rodzina poszkodowanego szukają świadków

Rowerzysta ciężko ranny po wypadku w Ostromecku. Policja i rodzina poszkodowanego szukają świadków

2026-02-06, 11:32
Trutka na psy na bydgoskim Osiedlu Leśnym. Jeden zwierzak nie przeżył, sprawą zajmuje się policja

Trutka na psy na bydgoskim Osiedlu Leśnym. Jeden zwierzak nie przeżył, sprawą zajmuje się policja

2026-02-06, 09:50
Prof. Iwona Sadowska-Krawczenko: Szczepienia przeciw grypie chronią nas oraz bliskich [Rozmowa Dnia]

Prof. Iwona Sadowska-Krawczenko: Szczepienia przeciw grypie chronią nas oraz bliskich [Rozmowa Dnia]

2026-02-06, 09:01
Zderzenie osobówki z ciężarówką niedaleko Grudziądza. Kierowca w szpitalu

Zderzenie osobówki z ciężarówką niedaleko Grudziądza. Kierowca w szpitalu

2026-02-06, 06:55
Gromadzić wspomnienia o Bydgoszczy chce Towarzystwo Miłośników Miasta

Gromadzić wspomnienia o Bydgoszczy chce Towarzystwo Miłośników Miasta

2026-02-05, 20:39
Bydgoska PESA wyprodukuje nowe pociągi dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Bydgoska PESA wyprodukuje nowe pociągi dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

2026-02-05, 20:18
Ferie w Baju Pomorskim w Toruniu. Można stworzyć teatralne lalki, kukły i pacynki

Ferie w Baju Pomorskim w Toruniu. Można stworzyć teatralne lalki, kukły i pacynki

2026-02-05, 19:31
Cztery zdarzenia drogowe z łącznym udziałem siedmiu pojazdów. Karambol na wylocie z Bydgoszczy

Cztery zdarzenia drogowe z łącznym udziałem siedmiu pojazdów. Karambol na wylocie z Bydgoszczy

2026-02-05, 18:35
W Inowrocławiu ma powstać rada, która wskazywałaby absurdy drogowe w mieście

W Inowrocławiu ma powstać rada, która wskazywałaby absurdy drogowe w mieście

2026-02-05, 18:00

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę