75 kilogramów narkotyków znalezionych w bydgoskim mieszkaniu nie trafi do sprzedaży [zdjęcia]

2026-02-06, 10:35 Monika Siwak/Redakcja

Bydgoscy policjanci zabezpieczyli 75 kilogramów narkotyków/fot. mat. policyjne

Narkotykowy magazyn zlikwidowali w Bydgoszczy policjanci z Komendy Wojewódzkiej wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie. Zabezpieczono 75 kilogramów narkotyków o wartości 4 milionów złotych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Rzeszowie zlikwidowali narkotykowy magazyn. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 75 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości około 4 milionów złotych. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące.



- Bydgoscy kryminalni na początku tygodnia pojechali na Wzgórze Wolności, gdzie namierzyli jednego z podejrzanych w momencie, gdy wychodził z mieszkania - mówi rzeczniczka szefa kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz.



Przy 35-latku znaleziono ok. czterech kilogramów narkotyków. - W mieszkaniu podejrzanego policjanci zabezpieczyli kolejne blisko 50 kilogramów kryształu, prawie 25 kilogramów zielonego suszu, grzyby halucynogenne, ponad 20 tabliczek czekolady, najprawdopodobniej z grzybami halucynogennymi - mówi rzeczniczka. - W mieszkaniu znajdowało się też kilkaset opakowań e-papierosów bez polskich znaków akcyzy, waga elektroniczna, folia do zgrzewania i znaczna ilość gotówki - dodaje.



Za chwilę policjanci zatrzymali 21-latka, w którego mieszkaniu również były narkotyki i nielegalne papierosy. Funkcjonariusze skontrolowali też 33-letnią kobietę, która została zwolniona z aresztu po złożeniu wyjaśnień. W jej mieszkaniu mundurowi zabezpieczyli susz oraz pieniądze.



Podejrzani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Za udział w obrocie znacznej ilości narkotyków grozi im do 12 lat więzienia.