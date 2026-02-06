Trutka na psy na bydgoskim Osiedlu Leśnym. Jeden zwierzak nie przeżył, sprawą zajmuje się policja

2026-02-06, 09:50  Redakcja
Ktoś rozsypuje trutkę na psy na bydgoskim Osiedlu Leśnym/fot. Pixabay/ilustracyjne

Na Osiedlu Leśnym w Bydgoszczy trwa poszukiwanie osoby, która rozrzuca trutkę zagrażającą psom i innym zwierzętom. Dotychczas otrute zostały cztery psy, jeden z nich zmarł mimo udzielonej pomocy weterynaryjnej.

Jak informują mieszkańcy Osiedla Leśne w Bydgoszczy, niebezpieczna substancja ponownie pojawiła się na terenach zielonych i w miejscach spacerowych. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale również dla bezpieczeństwa ludzi.

Koszty leczenia poszkodowanych psów przekroczyły łącznie cztery tysiące złotych. Sprawą zajmuje się policja – czyn kwalifikowany jest jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku szczególnego okrucieństwa nawet do 5 lat.

Mieszkańcy apelują o czujność, ostrożność podczas spacerów z psami oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań policji lub administratorowi osiedla.

