Lokatorów nie ma w domu - można im posprzątać. Porządki w bydgoskich budkach lęgowych

Na terenie Bydgoszczy znajduje się ponad 650 skrzynek lęgowych przeznaczonych m.in. dla ptaków, nietoperzy i wiewiórek/Fot. Pixabay
Na terenie Bydgoszczy znajduje się ponad 650 skrzynek lęgowych przeznaczonych m.in. dla ptaków, nietoperzy i wiewiórek. Wymagają systematycznego czyszczenia. Jest na to czas do końca lutego - przypomina bydgoski ratusz i zleca oczyszczanie budek.
UM Bydgoszcz przypomina mieszkańcom, którzy posiadają budki lęgowe w ogrodach i na działkach, o konieczności ich czyszczenia. Jest na to czas do końca lutego.
Dlaczego to takie ważne? Nieposprzątana budka staje się idealnym miejscem rozwoju pasożytów, które mogą szkodzić zarówno pisklętom, jak i dorosłym ptakom. Dodatkowo, z roku na rok narastająca warstwa starych gniazd sprawia, że wewnątrz robi się coraz ciaśniej, a to zwiększa ryzyko, że jaja lub pisklęta znajdą się zbyt blisko otworu wlotowego. W takiej sytuacji zarówno lęg, jak i wysiadujące ptaki są bardziej narażone na zagrożenia, na przykład ataki drapieżników lub innych ptaków.
Zgodnie z obowiązującym prawem budki lęgowe można czyścić w okresie od 16 października do końca lutego następnego roku. Dlaczego? W zimie skrzynki lęgowe są często wykorzystywane przez ptaki i inne zwierzęta jako schronienie, zwłaszcza w czasie mrozów i opadów śniegu. Przed wiosną warto więc ponownie oczyścić je z odchodów i przyniesionych traw, mchów czy piór (ptaki w ten sposób docieplają zimowe lokum).
Czyszczenie budki lęgowej polega na usunięciu z niej starych gniazd i innych materiałów znoszonych przez ptaki. Dodatkowo, w trakcie czyszczenia skrzynki należy zwrócić uwagę na jej stan techniczny i w razie potrzeby naprawić uszkodzenia lub wymienić skrzynkę na nową. Jeśli musieliśmy zdjąć budkę z drzewa, po skończonej pracy trzeba ją zawiesić z powrotem w to samo miejsce, tak aby jej zimowi lokatorzy mogli nocą znów tam powrócić.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę