Lokatorów nie ma w domu - można im posprzątać. Porządki w bydgoskich budkach lęgowych

2026-02-05, 11:18 Redakcja

Na terenie Bydgoszczy znajduje się ponad 650 skrzynek lęgowych przeznaczonych m.in. dla ptaków, nietoperzy i wiewiórek/Fot. Pixabay

Na terenie Bydgoszczy znajduje się ponad 650 skrzynek lęgowych przeznaczonych m.in. dla ptaków, nietoperzy i wiewiórek. Wymagają systematycznego czyszczenia. Jest na to czas do końca lutego - przypomina bydgoski ratusz i zleca oczyszczanie budek.

UM Bydgoszcz przypomina mieszkańcom, którzy posiadają budki lęgowe w ogrodach i na działkach, o konieczności ich czyszczenia. Jest na to czas do końca lutego.





Dlaczego to takie ważne? Nieposprzątana budka staje się idealnym miejscem rozwoju pasożytów, które mogą szkodzić zarówno pisklętom, jak i dorosłym ptakom. Dodatkowo, z roku na rok narastająca warstwa starych gniazd sprawia, że wewnątrz robi się coraz ciaśniej, a to zwiększa ryzyko, że jaja lub pisklęta znajdą się zbyt blisko otworu wlotowego. W takiej sytuacji zarówno lęg, jak i wysiadujące ptaki są bardziej narażone na zagrożenia, na przykład ataki drapieżników lub innych ptaków.





Zgodnie z obowiązującym prawem budki lęgowe można czyścić w okresie od 16 października do końca lutego następnego roku. Dlaczego? W zimie skrzynki lęgowe są często wykorzystywane przez ptaki i inne zwierzęta jako schronienie, zwłaszcza w czasie mrozów i opadów śniegu. Przed wiosną warto więc ponownie oczyścić je z odchodów i przyniesionych traw, mchów czy piór (ptaki w ten sposób docieplają zimowe lokum).





Czyszczenie budki lęgowej polega na usunięciu z niej starych gniazd i innych materiałów znoszonych przez ptaki. Dodatkowo, w trakcie czyszczenia skrzynki należy zwrócić uwagę na jej stan techniczny i w razie potrzeby naprawić uszkodzenia lub wymienić skrzynkę na nową. Jeśli musieliśmy zdjąć budkę z drzewa, po skończonej pracy trzeba ją zawiesić z powrotem w to samo miejsce, tak aby jej zimowi lokatorzy mogli nocą znów tam powrócić.





