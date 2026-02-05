Lokatorów nie ma w domu - można im posprzątać. Porządki w bydgoskich budkach lęgowych

2026-02-05, 11:18  Redakcja
Na terenie Bydgoszczy znajduje się ponad 650 skrzynek lęgowych przeznaczonych m.in. dla ptaków, nietoperzy i wiewiórek/Fot. Pixabay

Na terenie Bydgoszczy znajduje się ponad 650 skrzynek lęgowych przeznaczonych m.in. dla ptaków, nietoperzy i wiewiórek/Fot. Pixabay

Na terenie Bydgoszczy znajduje się ponad 650 skrzynek lęgowych przeznaczonych m.in. dla ptaków, nietoperzy i wiewiórek. Wymagają systematycznego czyszczenia. Jest na to czas do końca lutego - przypomina bydgoski ratusz i zleca oczyszczanie budek.

UM Bydgoszcz przypomina mieszkańcom, którzy posiadają budki lęgowe w ogrodach i na działkach, o konieczności ich czyszczenia. Jest na to czas do końca lutego.

Dlaczego to takie ważne? Nieposprzątana budka staje się idealnym miejscem rozwoju pasożytów, które mogą szkodzić zarówno pisklętom, jak i dorosłym ptakom. Dodatkowo, z roku na rok narastająca warstwa starych gniazd sprawia, że wewnątrz robi się coraz ciaśniej, a to zwiększa ryzyko, że jaja lub pisklęta znajdą się zbyt blisko otworu wlotowego. W takiej sytuacji zarówno lęg, jak i wysiadujące ptaki są bardziej narażone na zagrożenia, na przykład ataki drapieżników lub innych ptaków.

Zgodnie z obowiązującym prawem budki lęgowe można czyścić w okresie od 16 października do końca lutego następnego roku. Dlaczego? W zimie skrzynki lęgowe są często wykorzystywane przez ptaki i inne zwierzęta jako schronienie, zwłaszcza w czasie mrozów i opadów śniegu. Przed wiosną warto więc ponownie oczyścić je z odchodów i przyniesionych traw, mchów czy piór (ptaki w ten sposób docieplają zimowe lokum).

Czyszczenie budki lęgowej polega na usunięciu z niej starych gniazd i innych materiałów znoszonych przez ptaki. Dodatkowo, w trakcie czyszczenia skrzynki należy zwrócić uwagę na jej stan techniczny i w razie potrzeby naprawić uszkodzenia lub wymienić skrzynkę na nową. Jeśli musieliśmy zdjąć budkę z drzewa, po skończonej pracy trzeba ją zawiesić z powrotem w to samo miejsce, tak aby jej zimowi lokatorzy mogli nocą znów tam powrócić.


Więcej: TUTAJ

Bydgoszcz

Region

Dzielnicowy z Wąbrzeźna ocalił życie bezdomnemu. To kolejna osoba, którą uratował [zdjęcia]

Dzielnicowy z Wąbrzeźna ocalił życie bezdomnemu. To kolejna osoba, którą uratował [zdjęcia]

2026-02-05, 12:39
Zderzenie osobówki z ciężarówką pod Radzyniem Chełmińskim. Droga jest zablokowana

Zderzenie osobówki z ciężarówką pod Radzyniem Chełmińskim. Droga jest zablokowana

2026-02-05, 12:20
Wyrok w pracy nie przeszkadza. Więźniowie z ZK Inowrocław remontują szkołę [zdjęcia]

Wyrok w pracy nie przeszkadza. Więźniowie z ZK Inowrocław remontują szkołę [zdjęcia]

2026-02-05, 11:55
Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, Brześciu Kujawskim i Bydgoszczy. Trwa usuwanie usterek

Awarie wodociągowe w Inowrocławiu, Brześciu Kujawskim i Bydgoszczy. Trwa usuwanie usterek

2026-02-05, 10:39
To jest forma ludobójstwa - tak o sytuacji na Ukrainie mówił gość Rozmowy Dnia PR PiK

„To jest forma ludobójstwa" - tak o sytuacji na Ukrainie mówił gość „Rozmowy Dnia" PR PiK

2026-02-05, 09:10
Cyberprzestępcy okradli klientów na 3 mln zł. Bydgoska prokuratura postawiła 26 zarzutów [wideo]

Cyberprzestępcy okradli klientów na 3 mln zł. Bydgoska prokuratura postawiła 26 zarzutów [wideo]

2026-02-05, 09:09
Celowo potrącił autem małżeństwo, by pozbawić ich życia. Jest akt oskarżenia

Celowo potrącił autem małżeństwo, by pozbawić ich życia. Jest akt oskarżenia

2026-02-05, 09:00
Kolejny robot da Vinci w bydgoskim szpitalu im. Jurasza. Pacjenci będą krócej czekać na operację

Kolejny robot da Vinci w bydgoskim szpitalu im. Jurasza. Pacjenci będą krócej czekać na operację

2026-02-05, 07:55
Pieniądze na rozwój inowrocławskich podstawówek Jest pomysł Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Pieniądze na rozwój inowrocławskich podstawówek? Jest pomysł Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

2026-02-05, 07:03

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę