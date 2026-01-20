Od kwiczoła do gągoła! Przyrodnicy i miłośnicy ptaków zabrali się za ich liczenie

2026-01-20, 19:05 Marcin Doliński/Redakcja

Wdecki Park Krajobrazowy włączy się w międzynarodową akcję „Ptasia Godzinka", czyli zimowe liczenie skrzydlatych/fot. Wdecki Park Krajobrazowy/Facebook

Wdecki Park Krajobrazowy włączy się w międzynarodową akcję „Ptasia Godzinka", czyli zimowe liczenie skrzydlatych. W Polsce wydarzenie to zorganizowano po raz pierwszy pod auspicjami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP. Udało się naliczyć 20 gatunków ptaków.

- Gdyby nie wróble, to nasza bioróżnorodność byłaby bardzo mocno okrojona - mówi Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

- Pokazały nam się kosy - to charakterystyczny, większy czarny ptak z żółtym, a czasami pomarańczowym dziobem. Nad naszym karmnikiem przeleciał kormoran - od karmnika do wody. Nad wodą dominowały kaczki krzyżówki, między nimi pływały łabędzie nieme, gągoły czy nurogęś. Bardzo miłym elementem były również szybujące bieliki.





Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.









W trakcie obserwacji zaobserwowano 15 gatunków ptaków: kos - 1 szt., kwiczoł - 2 szt., drozd śpiewak - 1 szt., bogatka - 22 szt., modraszka - 12 szt., sikora uboga - 2 szt., sosnówka - 1 szt., wróbel - 22 szt., mazurek - 2 szt., zięba - 1 szt., gil - 2 szt., sroka - 1 szt., sójka - 3 szt., kruki - 1 szt., krogulec - 1 szt.

Podczas obserwacji ptaków wodno-błotnych nad Zalewem Żurskim udało się zarejestrować kaczki krzyżówki, gągoły oraz łabędzie niem