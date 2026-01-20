Od kwiczoła do gągoła! Przyrodnicy i miłośnicy ptaków zabrali się za ich liczenie

Region
Wyzwolenie bez walki. 81 lat temu wojska niemieckie opuściły WłocławekMarek Ledwosiński/Redakcja 2026-01-20, 20:00
20 stycznia przypada 81. rocznica zakończenia okupacji niemieckiej Włocławka. Tego dnia w 1945 roku Niemcy, praktycznie bez walki, opuścili Włocławek i do… Czytaj dalej »
Czy ta wycinka była pod zabudowę? Toruński ratusz ucina plotki krążące po rzezi drzewMichał Zaręba/Redakcja 2026-01-20, 19:46
Władze Torunia dementują pogłoski o planach zabudowy Kępy Bazarowej. Gmina nie dopuści budowy mieszkań ani hoteli na terenach miejskich - czytamy w ośw… Czytaj dalej »
SMS-y o awariach, profil w Internecie. Inowrocławskie Wodociągi bliżej ludzi [wideo]Marcin Glapiak/Redakcja 2026-01-20, 18:03
Inowrocławskie Wodociągi chcą poprawić jakość miejskiej wody i szybkość usuwania awarii, ale nie tylko. W tej sprawie w siedzibie firmy odbyła się konferencja… Czytaj dalej »
„Niech żyje Bydgoszcz!" Uczczono 106. rocznicę powrotu miasta do Macierzy [zdjęcia]Agata Raczek/Redakcja 2026-01-20, 17:10
Główne uroczystości upamiętniające jedną z najważniejszych dat w historii miasta odbyły się na Starym Rynku. Powtarzały się zdania, że kluczowa na… Czytaj dalej »
Nowe liceum ma powstać w Bydgoszczy. Dla tych, którzy nie odnajdują się w zwykłej szkoleMonika Siwak/Redakcja 2026-01-20, 16:20
To ma być szkoła bez ocen i bez presji. Fundacja Przestrzeń emocji chciałaby założyć liceum w budynku po żłobku przy ul. Brzęczkowskiego w Fordonie. Czytaj dalej »
Mieszkańcy gminy Łysomice widują wilki przy swoich domach. „Schowaj śmieci, zadbaj o pupila”Robert Duliński/Redakcja 2026-01-20, 15:40
Zimowa aura sprzyja wychodzeniu z lasów dzikich zwierząt, które zbliżają się do zabudowań, by znaleźć pożywienie. W ostatnich tygodniach w gminie Łysomice… Czytaj dalej »
Skąd się wydobywa głos Polskiego Radia PiK? Sprawdź na własne uszy i wesprzyj akcję WOŚP!Dorota Witt 2026-01-20, 15:00
Jak wygląda radiowe studio? Co się dzieje w rozdzielni? Czym jest „paszcza”? Gdzie pracuje „górnik”? Nurtują Was te pytania, a może macie inne? Odpowiemy… Czytaj dalej »
Jest wyrok po wypadku na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Zginęła 12-letnia WiktoriaTatiana Adonis/Redakcja 2026-01-20, 14:20
Sąd orzekł, że sprawca był tylko jeden i skazał go na rok bezwzględnego więzienia. Drugi z kierowców, biorących udział w tragicznym zdarzeniu na Rondzie… Czytaj dalej »
Porwanie w Bydgoszczy. Wyciągnęli 19-latka z auta i wrzucili do bagażnika [wideo]Redakcja 2026-01-20, 13:40
Policjantom i funkcjonariuszom Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy kilka godzin zajęło dotarcie do mieszkańców Grudziądza… Czytaj dalej »
