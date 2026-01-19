Celnicy z Bydgoszczy znaleźli pięć gołębi skalnych zalanych żywicą. Preparaty przyleciały z Chin

2026-01-19, 21:00  Redakcja
Gołębie skalne są pod ochroną/fot. gov.pl/kas

Gołębie skalne są pod ochroną/fot. gov.pl/kas

Bydgoscy funkcjonariusze dostali zgłoszenie, że coś może być nie tak z przewożonymi pomocami naukowymi. Sprawdzili prawie pół tysiąca preparatów zwierząt, zalanych żywicą, sprowadzonych z Chin. Znaleźli pięć nielegalnych.

Pięć preparatów zwierząt naruszało unijne przepisy ochrony gatunkowej. Zawierały one gołębie skalne (columba livia), a te ptaki są pod ochroną.

- W związku z naruszeniem przepisów dotyczących handlu okazami zagrożonych gatunków i brakiem wymaganych w obrocie dokumentów, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej dokonali zajęcia eksponatów – czytamy w komunikacie.

Właścicielowi firmy, usiłującej wprowadzić do obrotu nielegalne preparaty, może grozić od 3 do 5 lat więzienia.

Bydgoszcz

Region

Są pieniądze na 580 linii autobusowych w regionie. Najwięcej dla Żnina, Mogilna i Inowrocławia

Są pieniądze na 580 linii autobusowych w regionie. Najwięcej dla Żnina, Mogilna i Inowrocławia

2026-01-19, 20:00
Zaczęło się przy stole, skończyło tragedią. Poraniony nożem mężczyzna w ciężkim stanie w szpitalu

Zaczęło się przy stole, skończyło tragedią. Poraniony nożem mężczyzna w ciężkim stanie w szpitalu

2026-01-19, 19:22
Prokuratura: Sekcja zwłok matki i trójki dzieci z Chełmna potwierdziła zatrucie czadem

Prokuratura: Sekcja zwłok matki i trójki dzieci z Chełmna potwierdziła zatrucie czadem

2026-01-19, 17:39
Tu mogą sprawdzić, kiedy oddać krew. Centrum Krwiodawstwa uruchamia Portal Dawcy

Tu mogą sprawdzić, kiedy oddać krew. Centrum Krwiodawstwa uruchamia Portal Dawcy

2026-01-19, 16:48
Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży. Będzie wsparcie naukowców z UMK i konserwatora

Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży. Będzie wsparcie naukowców z UMK i konserwatora

2026-01-19, 14:32
Jedna osoba zatrzymana w związku ze śmiercią 30-letniej kobiety i jej trojga małych dzieci w Chełmnie

Jedna osoba zatrzymana w związku ze śmiercią 30-letniej kobiety i jej trojga małych dzieci w Chełmnie

2026-01-19, 12:29
Nocny wybuch pieca w Nowej Wsi Królewskiej. Ściana runęła na łóżeczko śpiącego dziecka

Nocny wybuch pieca w Nowej Wsi Królewskiej. Ściana runęła na łóżeczko śpiącego dziecka

2026-01-19, 11:31
Trwa usuwanie awarii wodociągowej na bydgoskim Szwederowie. Problemy z wodą są również w Inowrocławiu

Trwa usuwanie awarii wodociągowej na bydgoskim Szwederowie. Problemy z wodą są również w Inowrocławiu

2026-01-19, 10:51
Pierwsze w tym roku ognisko rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwie komercyjnym w regionie

Pierwsze w tym roku ognisko rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwie komercyjnym w regionie

2026-01-19, 09:55

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę