Celnicy z Bydgoszczy znaleźli pięć gołębi skalnych zalanych żywicą. Preparaty przyleciały z Chin

2026-01-19, 21:00 Redakcja

Gołębie skalne są pod ochroną/fot. gov.pl/kas

Bydgoscy funkcjonariusze dostali zgłoszenie, że coś może być nie tak z przewożonymi pomocami naukowymi. Sprawdzili prawie pół tysiąca preparatów zwierząt, zalanych żywicą, sprowadzonych z Chin. Znaleźli pięć nielegalnych.

Pięć preparatów zwierząt naruszało unijne przepisy ochrony gatunkowej. Zawierały one gołębie skalne (columba livia), a te ptaki są pod ochroną.



- W związku z naruszeniem przepisów dotyczących handlu okazami zagrożonych gatunków i brakiem wymaganych w obrocie dokumentów, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej dokonali zajęcia eksponatów – czytamy w komunikacie.



Właścicielowi firmy, usiłującej wprowadzić do obrotu nielegalne preparaty, może grozić od 3 do 5 lat więzienia.