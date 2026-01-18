Przelewają pieniądze na twoje konto i proszą o zwrot. Nowa metoda oszustów!

Policja ostrzega przed nową metodą oszustów. Polega na tym, że na Twoje konto niespodziewanie trafia przelew na kilka- kilkaset złotych. Nie znasz nadawcy, jednak po chwili kontaktuje się z Tobą osoba obca, która twierdzi, że się pomyliła przy wpisywaniu numeru konta i prosi o odesłanie pieniędzy.
Ostrzeżenie pojawiło się na stronie kujawsko-pomorskiej policji. Osoba, która kontaktuje się z właścicielem konta prosi o odesłanie pieniędzy na inny numer konta lub na inny numer telefonu niż ten, z którego został wykonany przelew, ponieważ tak mu będzie wygodniej. - Uważaj to może być pułapka! - ostrzegają policjanci. - Oszuści w tym czasie w tle wystawiają fałszywe ogłoszenia sprzedaży, gdzie celowo podają błędny numer telefonu lub rachunku bankowego.
Kupujący wysyła pieniądze kodem płatności mobilnych, trafiają one do ciebie na konto. Następnie oszust namawia Cię do przekazania środków dalej na wskazany przez niego inny rachunek lub inny numer telefonu. W rezultacie kupujący nie dostaje towaru i zgłasza sprawę na policję. A Ty stajesz się nieświadomym pośrednikiem.
Co zrobić w takiej sytuacji? - Jeśli dostaniesz niespodziewany przelew - natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem, nie wykonuj przelewu - nigdy nie odsyłaj pieniędzy na inny numer rachunku lub telefonu niż ten, z którego przyszły, zgłoś zdarzenie w najbliższej jednostce policji - radzą funkcjonariusze. - Apelują o ostrożność i przekazywanie tej informacji wśród rodziny, znajomych, sąsiadów, a także osobom starszym i samotnym, bo to one najczęściej stają się celem tego typu przestępstw.
