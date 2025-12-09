Uwaga! Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów. Żądają zapłaty za parkowanie

2025-12-09, 13:04 Redakcja

Jak działają przestępcy? Wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których widnieje żądanie zapłaty za rzekomy postój w strefie zastrzeżonej/fot. KAS

Może to być próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Jak radzi Krajowa Administracja Skarbowa: „Zwracaj uwagę na adres nadawcy e-maila. Jeśli nie kończy się na „gov.pl", a wiadomość dotyczy spraw urzędowych, zwiększ czujność."

Jak działają przestępcy? Wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których widnieje żądanie zapłaty za rzekomy postój w strefie zastrzeżonej. Próbują w ten sposób nakłonić do uiszczenia fikcyjnej opłaty. Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.



Ministerstwo Finansów nie jest nadawcą takich wiadomości.



Co robić w przypadku próby oszustwa? Skorzystać z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.



Niżej przykład fałszywej wiadomości:





