Uwaga! Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów. Żądają zapłaty za parkowanie
Może to być próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Jak radzi Krajowa Administracja Skarbowa: „Zwracaj uwagę na adres nadawcy e-maila. Jeśli nie kończy się na „gov.pl", a wiadomość dotyczy spraw urzędowych, zwiększ czujność."
Jak działają przestępcy? Wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których widnieje żądanie zapłaty za rzekomy postój w strefie zastrzeżonej. Próbują w ten sposób nakłonić do uiszczenia fikcyjnej opłaty. Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.
Ministerstwo Finansów nie jest nadawcą takich wiadomości.
Co robić w przypadku próby oszustwa? Skorzystać z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Niżej przykład fałszywej wiadomości: