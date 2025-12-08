Kujawsko–Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa przechwyciła 1,1 mln papierosów bez znaków akcyzy [zdjęcia]

2025-12-08, 09:30 Redakcja / Monika Siwak

Służbom udało się przechwycić 1 mln szt. nielegalnych papierosów różnych marek. / Fot. Materiały KAS

Zatrzymanie nielegalnego towaru odbyło się w Dąbrowie Górniczej. Gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży budżet państwa straciłby ponad 1,6 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali do kontroli na terenie kompleksu garaży samochód dostawczy marki Ford, w którym znaleźli w kartonach 2 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.



Podszas dalszego przeszukania w garażu i kontenerze magazynowym należących do kierującego pojazdem, odkryto ponad 1 mln szt. nielegalnych papierosów różnych marek. Kierowcy, 39-letniemu mieszkańcowi Katowic, przedstawiono zarzut popełnienia paserstwa akcyzowego. Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu.



Postępowanie w sprawie prowadzą śledczy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu.



KAS przypomina, że w handlu nie mogą pojawiać się papierosy i tytoń bez znaków akcyzy. Przy legalnych wyrobach tytoniowych przeznaczonych do sprzedaży, cały proces produkcji, skład i jakość - są kontrolowane. Nielegalne wyroby tytoniowe nie spełniają norm jakościowych, mogą zawierać toksyczne substancje - zagrażają więc zdrowiu i życiu.