Kujawsko–Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa przechwyciła 1,1 mln papierosów bez znaków akcyzy [zdjęcia]

Służbom udało się przechwycić 1 mln szt. nielegalnych papierosów różnych marek. / Fot. Materiały KAS
Zatrzymanie nielegalnego towaru odbyło się w Dąbrowie Górniczej. Gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży budżet państwa straciłby ponad 1,6 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali do kontroli na terenie kompleksu garaży samochód dostawczy marki Ford, w którym znaleźli w kartonach 2 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.
Podszas dalszego przeszukania w garażu i kontenerze magazynowym należących do kierującego pojazdem, odkryto ponad 1 mln szt. nielegalnych papierosów różnych marek. Kierowcy, 39-letniemu mieszkańcowi Katowic, przedstawiono zarzut popełnienia paserstwa akcyzowego. Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu.
Postępowanie w sprawie prowadzą śledczy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu.
KAS przypomina, że w handlu nie mogą pojawiać się papierosy i tytoń bez znaków akcyzy. Przy legalnych wyrobach tytoniowych przeznaczonych do sprzedaży, cały proces produkcji, skład i jakość - są kontrolowane. Nielegalne wyroby tytoniowe nie spełniają norm jakościowych, mogą zawierać toksyczne substancje - zagrażają więc zdrowiu i życiu.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę