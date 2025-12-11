Gigantyczny ładunek nielegalnego tytoniu pod Warszawą. Podejrzani są z Pomorza i Kujaw [wideo, zdjęcia]

2025-12-11, 16:27  PAP/Redakcja
Służby zabezpieczyły prawie 63 tony nielegalnego tytoniu, który znajdował się m.in. w dwóch kontenerach na terenie województwa mazowieckiego/fot. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Służby zabezpieczyły prawie 63 tony nielegalnego tytoniu, który znajdował się m.in. w dwóch kontenerach na terenie województwa mazowieckiego/fot. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Na Mazowszu służby zabezpieczyły prawie 63 tony nielegalnego tytoniu, który znajdował się m.in. w dwóch kontenerach. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ok. 88 mln zł. W sprawę zamieszani są dwaj mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

Akcję prowadzili funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej.
Zaczęło się od kontroli w jednej z hal magazynowych na terenie powiatu pruszkowskiego, gdzie funkcjonariusze znaleźli blisko 30 ton tytoniu do palenia bez akcyzy oraz maszynę do jego osuszania.
- W magazynie funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 49 i 50 lat, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

W zaparkowanym na posesji samochodzie znaleźli urządzenia do zagłuszania sygnału GPS, pieczątki, dokumenty i komplet kluczy.
- Jeden z zatrzymanych przyznał, że klucze prowadzą do kontenera znajdującego się w innej lokalizacji. W wyniku sprawdzenia wskazanego miejsca funkcjonariusze odnaleźli dodatkowe 10 ton nielegalnego tytoniu - poinformował rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Gdy służby prowadziły kontrolę, do magazynu podjechał ciągnik siodłowy z kontenerem, w którym było prawie 13 ton tytoniu. W jego wnętrzu znajdowało się kolejne blisko 13 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy, które zostały zabezpieczone. Łącznie służby zabezpieczyły blisko 63 tony tytoniu. Gdyby trafił on do obrotu, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść około 88 mln zł.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty sprowadzania, magazynowania i dalszej dystrybucji wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy. Grozi im kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.


Służby zabezpieczyły prawie 63 tony nielegalnego tytoniu, który znajdował się m.in. w dwóch kontenerach na terenie województwa mazowieckiego/fot. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

