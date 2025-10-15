Zatrzymali auto do kontroli drogowej i znaleźli tysiąc sztuk papierosów. Jeszcze więcej było w garażu

2025-10-15, 17:05 Redakcja

Na terenie posesji oraz w garażu należącym do kierowcy, funkcjonariusze KAS znaleźli 18 worków zawierających ponad 156 kg tytoniu do palenia, a także 2580 sztuk papierosów nieposiadających znaków akcyzy/fot. KAS

Funkcjonariusze z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy. Podczas rutynowej rewizji, mundurowi z KAS znaleźli w aucie 1000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. To nie koniec.

W związku z tym, funkcjonariusze podjęli decyzję o przeszukaniu miejsca zamieszkania kierowcy. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ na terenie posesji oraz w garażu należącym do kierowcy znaleźli 18 worków zawierających ponad 156 kg tytoniu do palenia, a także 2580 sztuk papierosów nieposiadających znaków akcyzy.



Gdyby zatrzymaną kontrabandę udało się wprowadzić do obrotu, Skarb Państwa poniósłby stratę z tytułu niezapłaconych podatków w wysokości ponad 220 tys. zł.



Towar zabezpieczono jako dowód w sprawie i przewieziono do magazynu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu.