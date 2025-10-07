Zapewniał, że przewozi meble. Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie tonę tytoniu [zdjęcia, wideo]

2025-10-07, 16:00  Redakcja
Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 52-latka, który przewoził 960 kilogramów tytoniu/fot.: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Funkcjonariusze z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zatrzymali do kontroli samochód dostawczy na autostradzie A1 między Ciechocinkiem a Toruniem. Ich uwagę zwróciło wyraźne przeciążenie pojazdu oraz oklejenie folią tylnych okien.

Kierowca zadeklarował przewóz mebli w kartonach.

W trakcie szczegółowej kontroli funkcjonariusze znaleźli osiem kartonów z nielegalnym tytoniem o wadze 960 kilogramów.

Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 1,3 miliona złotych.

Kierowca 52-letni obywatel Polski usłyszał zarzut popełnienia paserstwa akcyzowego, za co grozi grzywna, kara pozbawienia wolności albo obie kary łącznie.

Postępowanie w sprawie prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu.

Toruń
Region

