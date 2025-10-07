Zapewniał, że przewozi meble. Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie tonę tytoniu [zdjęcia, wideo]
Funkcjonariusze z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zatrzymali do kontroli samochód dostawczy na autostradzie A1 między Ciechocinkiem a Toruniem. Ich uwagę zwróciło wyraźne przeciążenie pojazdu oraz oklejenie folią tylnych okien.
Kierowca zadeklarował przewóz mebli w kartonach.
W trakcie szczegółowej kontroli funkcjonariusze znaleźli osiem kartonów z nielegalnym tytoniem o wadze 960 kilogramów.
Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 1,3 miliona złotych.
Kierowca 52-letni obywatel Polski usłyszał zarzut popełnienia paserstwa akcyzowego, za co grozi grzywna, kara pozbawienia wolności albo obie kary łącznie.
Postępowanie w sprawie prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu.