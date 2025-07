Miał nielegalne papierosy, tytoń i narkotyki. Toruńska policja zatrzymała 45-latka

Przechwycenie nielegalnego towaru to skutek wspólnych działań policjantów z toruńskiej komendy miejskiej i z komisariatu w Dobrzejewicach. Mundurowi wytypowali i zatrzymali osobową skodę, która, jak podejrzewali, mogła mieć związek z przestępczym procederem. W aucie policjanci znaleźli ponad 2000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, a w jednym ze schowków - kilka porcji narkotyków. - Funkcjonariusze zatrzymali 45-letniego kierowcę i zabezpieczyli woreczki strunowe wypełnione brązowymi kryształkami i białą substancją. Wstępne policyjne testy potwierdziły, że zawierają MDMA – informuje mł. asp. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu. - Znalezione w aucie tytoń i narkotyki dały podstawę do przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny. W wyniku podjętych działań stróże prawa zabezpieczyli w sumie 91.100 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy i 180 kilogramów krajanki tytoniowej. Gdyby towar trafił na rynek, naraziłoby to Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wysokości ponad 307 tysięcy złotych – dodaje. 45-latek usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego oraz posiadania substancji psychotropowych. Został objęty policyjnym dozorem.

