Ponad tona nielegalnego tytoniu ujawniona pod Włocławkiem. KAS i CBŚP w akcji [wideo, zdjęcia]

2025-10-08, 21:20  Redakcja
Ponad tona nielegalnego tytoniu w magazynie koło Włocławka. KAS i CBŚP w akcji/fot. KAS

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) we Włocławku - Zarząd w Bydgoszczy przejęli 1207 kg krajanki tytoniowej.

Do wykrycia kontrabandy doszło podczas czynności służbowych prowadzonych na terenie jednej z miejscowości niedaleko Włocławka. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Policji zauważyli pojazd wyjeżdżający z obserwowanej posesji. Z wcześniejszych ustaleń wynikało, że na jej terenie może znajdować się magazyn nielegalnych wyrobów akcyzowych. Mundurowi udali się za pojazdem i w trakcie próby jego przekazania zatrzymali dwóch mężczyzn.

Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze wykryli 6 worków wypełnionych tytoniem o łącznej wadze 57 kg. W wyniku kolejnych przeszukań przeprowadzonych zarówno w pomieszczeniach znajdujących się na terenie wcześniej obserwowanej posesji, jak i miejscach zamieszkania zatrzymanych mieszkańców Włocławka, funkcjonariusze znaleźli kolejne 1150 kg krajanki tytoniowej.

Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby blisko 1,7 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków i opłat.

Osobom odpowiedzialnym za prowadzenie przestępczego procederu grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Włocławek
