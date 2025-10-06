Zaryzykowali i przegrali. Nielegalny hazard w Żninie i Janowcu Wielkopolskim [zdjęcia]

2025-10-06, 14:00 Redakcja

Zabezpieczono 7 urządzeń służących do gier oraz elektronikę/fot. KAS

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zlikwidowali dwa punkty w którym organizowane były nielegalne gry hazardowe. Zabezpieczono 7 urządzeń służących do gier oraz elektronikę.

W ostatnich dniach funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Torunia i Bydgoszczy prowadzili na terenie województwa wzmożone działania wymierzone w nielegalny hazard. Działania doprowadziły do likwidacji dwóch lokali, w których dochodziło do nielegalnego procederu.



W pierwszym lokalu znajdującym się w Żninie, zabezpieczono trzy zestawy komputerowe, na których prowadzone były nielegalne gry. Ponadto, na gorącym uczynku przyłapano dwie osoby – organizatora oraz gracza. Obu osobom postawiono zarzuty. Jeden z zatrzymanych nie przyznał się do zarzucanego czynu, natomiast drugi wyraził chęć dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Cała elektronika znajdująca się w lokalu została zabezpieczona jako dowód w sprawie.



Z kolei w Janowcu Wielkopolskim funkcjonariusze KAS zlikwidowali kolejny punkt z nielegalnym hazardem. Na miejscu znajdowały się gotowe do użycia cztery zestawy komputerowe, wpłatomat oraz komputer do obsługi gier. Osoba opiekująca się lokalem została przesłuchana i przyznała się do zarzutu nielegalnego urządzania gier hazardowych.



W obu lokalach przeprowadzono eksperymenty procesowe przy pomocy biegłego sądowego, potwierdzające hazardowy charakter prowadzonych gier. Cały sprzęt znajdujący się w obu lokalach, został zabezpieczony do sprawy i przekazany do magazynu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu.