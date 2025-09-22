„Dzięki ich pracy mamy pieniądze m.in. na służbę zdrowia”. Święto KAS w Bydgoszczy

2025-09-22, 21:41 Monika Siwak/Redakcja

Obchody święta Krajowej Administracji Skarbowej zorganizowano w bydgoskim kinoteatrze przy ulicy Dwernickiego/fot.: Monika Siwak

Coraz większe ułatwienia elektroniczne, m.in. faktury importowane do systemu, dalsza walka z niepłaceniem podatków – o tym mówili szefowie Krajowej Administracji Skarbowej podczas ich święta w kinoteatrze przy ulicy Dwernickiego w Bydgoszczy.

– Najważniejsze jest bezpieczeństwo – tak o celach na przyszłość mówił Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej i wiceminister finansów.



– Jeżeli chodzi o rozwój, to przede wszystkim poprawa usług elektronicznych, to najważniejsza rzecz. Jednak nie zapominając o tych osobach, które są wykluczone cyfrowo, o nich też będziemy dbali. Będziemy namawiać każdego podatnika do tego, żeby przejść na drogę elektroniczną i to jest nasz priorytet – podkreślił Łoboda.



– Zacieśnienie całej współpracy wszystkich pracowników i funkcjonariuszy w zakresie walki z sankcjami i ochroną finansów publicznych, jeżeli chodzi o przestępczość zorganizowaną – to nasze największe sukcesy. Również elektronizacja, oddzieliliśmy tę represyjną, najmocniejszą część, jeżeli chodzi o przestępstwo od tych osób, które zwykle chcą płacić podatki. Podatnik ma prawo się pomylić. Natomiast, jeżeli się pomyli, to my nie powinniśmy karać, tylko ich uczyć, aby w przyszłości nie popełniali błędów – dodał.



– Dzięki tej pracy i współpracy z podatnikami mamy pieniądze, chociażby na służbę zdrowia, wynagrodzenie nauczycieli, na edukację i wiele obszarów naszego życia społecznego – wymieniał Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.



W Kujawsko-Pomorskiem pracuje prawie trzy tysiące pracowników administracji skarbowej i funkcjonariuszy. W regionie działają 24 urzędy skarbowe, jeden celno-skarbowy oraz Izba Administracji Skarbowej.