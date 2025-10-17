KAS skontrolowała bydgoskie targowiska. Funkcjonariusze przejęli ponad 34 tysiące papierosów [zdjęcia]

2025-10-17, 21:18 Redakcja

Funkcjonariusze KAS przejęli 34 300 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy/fot.: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zatrzymali 34 300 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Kontrabandę przechwycono na dwóch bydgoskich targowiskach.



Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków, którym zapobiegła kujawsko-pomorska KAS, oszacowano na blisko 49 tysiące złotych.



Kilka dni temu funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Służby Celno-Skarbowej prowadzili działania kontrolne w zakresie prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na targowiskach zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy.



W trakcie czynności realizowanych na targowisku w Fordonie funkcjonariusze zauważyli mężczyznę sprzedającego wyroby tytoniowe. Po skontrolowaniu stoiska i znajdującego się na nim towaru okazało się, że papierosy nie posiadają polskich znaków akcyzy. Łącznie funkcjonariusze KAS zatrzymali 31 600 sztuk nielegalnych wyrobów.



Z kolei na targowisku „Ryneczek Okole”, funkcjonariusze przechwycili 2700 sztuk papierosów bez wymaganych znaków akcyzy.



KAS apeluje o rozwagę i przypomina, że wybór nielegalnych produktów to pozorna oszczędność, która może mieć poważne konsekwencje zdrowotne i prawne.