KAS skontrolowała bydgoskie targowiska. Funkcjonariusze przejęli ponad 34 tysiące papierosów [zdjęcia]

2025-10-17, 21:18  Redakcja
Funkcjonariusze KAS przejęli 34 300 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy/fot.: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Funkcjonariusze KAS przejęli 34 300 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy/fot.: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zatrzymali 34 300 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Kontrabandę przechwycono na dwóch bydgoskich targowiskach.

Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków, którym zapobiegła kujawsko-pomorska KAS, oszacowano na blisko 49 tysiące złotych.

Kilka dni temu funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Służby Celno-Skarbowej prowadzili działania kontrolne w zakresie prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na targowiskach zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy.

W trakcie czynności realizowanych na targowisku w Fordonie funkcjonariusze zauważyli mężczyznę sprzedającego wyroby tytoniowe. Po skontrolowaniu stoiska i znajdującego się na nim towaru okazało się, że papierosy nie posiadają polskich znaków akcyzy. Łącznie funkcjonariusze KAS zatrzymali 31 600 sztuk nielegalnych wyrobów.

Z kolei na targowisku „Ryneczek Okole”, funkcjonariusze przechwycili 2700 sztuk papierosów bez wymaganych znaków akcyzy.

KAS apeluje o rozwagę i przypomina, że wybór nielegalnych produktów to pozorna oszczędność, która może mieć poważne konsekwencje zdrowotne i prawne.

Bydgoszcz
Funkcjonariusze KAS przejęli 34 300 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy/fot.: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Funkcjonariusze KAS przejęli 34 300 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy/fot.: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Region

Jak ktoś wagaruje, to nie oznacza, że ma być w ośrodku. Konferencja o resocjalizacji w Toruniu

„Jak ktoś wagaruje, to nie oznacza, że ma być w ośrodku”. Konferencja o resocjalizacji w Toruniu

2025-10-17, 20:48
Rzecznik JATEC w Bydgoszczy: Drony nie służą tylko do rozpoznania. Duży wpływ ma sztuczna inteligencja

Rzecznik JATEC w Bydgoszczy: Drony nie służą tylko do rozpoznania. Duży wpływ ma sztuczna inteligencja

2025-10-17, 20:26
W całej Polsce nie ma tak nowoczesnej hali W Chrząstowie oddano do użytku stację badawczą [zdjęcia]

W całej Polsce nie ma tak nowoczesnej hali! W Chrząstowie oddano do użytku stację badawczą [zdjęcia]

2025-10-17, 19:37
Chcieli zamknąć rozkradany Fort VII w Toruniu, zostali obrzuceni petardami hukowymi

Chcieli zamknąć rozkradany Fort VII w Toruniu, zostali obrzuceni petardami hukowymi

2025-10-17, 18:46
Bydgoszcz stolicą ratownictwa. Warsztaty na Astorii zakończyły międzynarodowy kongres [zdjęcia]

Bydgoszcz stolicą ratownictwa. Warsztaty na Astorii zakończyły międzynarodowy kongres [zdjęcia]

2025-10-17, 17:58
W Grudziądzu trwa walka o oddział inspekcji pracy. Specjalna uchwała trafi do marszałka Sejmu

W Grudziądzu trwa walka o oddział inspekcji pracy. Specjalna uchwała trafi do marszałka Sejmu

2025-10-17, 17:03
Noc Bibliotek w regionie, a do tego koncerty, spotkania i targi [przewodnik na weekend]

Noc Bibliotek w regionie, a do tego koncerty, spotkania i targi [przewodnik na weekend]

2025-10-17, 15:52
Dziewięć miesięcy po pożarze bydgoska firma Neupack otwiera odbudowaną halę [wideo]

Dziewięć miesięcy po pożarze bydgoska firma Neupack otwiera odbudowaną halę [wideo]

2025-10-17, 15:08
Czarne chmury nad inowrocławską Inofamą. Jest apel do premiera o ratunek dla firmy

Czarne chmury nad inowrocławską Inofamą. Jest apel do premiera o ratunek dla firmy

2025-10-17, 14:11

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę