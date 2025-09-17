Kujawsko-pomorska KAS przejęła papierosy bez akcyzy. Są warte blisko 120 tysięcy

2025-09-17, 18:20 Redakcja

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zarekwirowała blisko 83 tys. nielegalnych papierosów. Kontrabandę uprawiał 46-letni mężczyzna, który odpowie za przestępstwo skarbowe.

Podczas czynności służbowych prowadzonych na jednej z posesji, funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS znaleźli prawie 83 tysiące papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Towar znajdował się w pomieszczeniach oraz pojazdach znajdujących się na terenie nieruchomości.



Łącznie, mundurowi Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli 3730 paczek papierosów nieposiadających znaków akcyzy oraz 400 paczek oznaczonych białoruskimi znakami akcyzy, czyli aż 82 600 sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Podatkowe straty Skarbu Państwa, którym zapobiegli funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS, szacowane są na ok. 120 tys. zł.



46-letniemu mężczyźnie, właścicielowi trefnego towaru, grozi teraz grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.



KAS ostrzega: nielegalny handel wyrobami tytoniowymi to nie tylko strata dla budżetu państwa, z którego finansowane są m.in. szkoły, szpitale i inwestycje publiczne. To także realne zagrożenie dla zdrowia konsumentów – papierosy z nielegalnych źródeł często nie spełniają żadnych norm jakościowych i mogą być szczególnie niebezpieczne.



Kupując wyroby akcyzowe z nielegalnych źródeł, każdy nabywca wspiera działalność przestępczą i ryzykuje odpowiedzialność karną.

KAS apeluje o rozwagę i przypomina, że wybór nielegalnych produktów to pozorna oszczędność, która może mieć poważne konsekwencje zdrowotne i prawne.