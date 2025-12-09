58-latek zatrzymany za narkotyki, papierosy oraz tytoń bez akcyzy. Udana akcja policjantów z Tucholi

2025-12-09, 13:47  Redakcja/asp. Łukasz Tomaszewski, KPP w Tucholi
Zatrzymana przez policję krajanka/fot. /asp. Łukasz Tomaszewski, KPP w Tucholi

Tucholscy policjanci zatrzymali 58-latka, który posiadał w domu krajankę oraz nielegalne wyroby tytoniowe. Mundurowi w miejscu zamieszkania mężczyzny znaleźli także narkotyki. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Kryminalni zgromadzili informacje, z których wynikało, że mieszkaniec gminy Cekcyn może być w posiadaniu papierosów oraz tytoniu bez akcyzy. W jego domu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 30 kilogramów krajanki i 2115 paczek nielegalnych papierosów. Uszczuplenie podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa wyniosło w tym przypadku blisko 90 tysięcy złotych.

W trakcie przeszukania mundurowi ujawnili także blisko 190 gramów suszu roślinnego oraz 104 gramy białego proszku. Wyniki laboratoryjne potwierdziły, że była to marihuana oraz amfetamina.

Mężczyzna został zatrzymany, trafił do policyjnej celi. Prokurator przedstawił mu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz przechowywania papierosów i tytoniu bez polskich znaków akcyzowych. Wobec 58-latka zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 10 000 złotych. Grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Tuchola
