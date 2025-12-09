Atak na policjanta w Toruniu. Napastnik odłożył dwie maczety, ale próbował użyć noża

2025-12-09, 15:29 Michał Zaręba/Redakcja

Toruński patrol policji we wtorek o godz. 9:00 pojechał na interwencję w sprawie gróźb karalnych. Drzwi otworzył 55-latek z dwiema maczetami w dłoniach. Zgodził się je odłożyć, ale po chwili zaatakował policjanta nożem ukrytym przy nadgarstku.

Napastnik próbował ugodzić policjanta nożem w brzuch, na szczęście został przez funkcjonariuszy szybko i skutecznie obezwładniony. Zaatakowany policjant odniósł obrażenia nie zagrażające jego życiu.

Zatrzymany mężczyzna trafił już do policyjnej celi. Teraz przed sądem odpowie nie tylko za groźby, lecz także za atak na policjanta z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za to przestępstwo grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci będą wnioskowali o tymczasowy areszt.