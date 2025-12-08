Uciekał skradzioną ciężarówką, teraz Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu postawiła mu zarzuty
Mężczyzna ukradł pojazd ciężarowy w Kruszwicy i dojechał nim aż do Bydgoszczy. W końcu został zatrzymany po brawurowym pościgu. Teraz usłyszał aż trzy zarzuty, a policja wystąpiła do sądu o tymczasowy areszt.
Zdarzenie miało miejsce w zeszłą sobotę. 30-latek usłyszał zarzuty kradzieży pojazdu, nie zatrzymania się do kontroli policji i ucieczki oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym.