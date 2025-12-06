Policyjny pościg ciężarówką po regionie. Kierowcę udało się zatrzymać [zdjęcia]

2025-12-06, 20:26 Redakcja

Ciężarówkę zatrzymano na ul. Toruńskiej. / Fot. Bogumiła Wresiło

Kierowca ciężarówki, który nie zatrzymał się do kontroli w powiecie inowrocławskim został zatrzymany przez policjantów w Bydgoszczy. Ciężarowka, którą uciekał była kradziona.

- Po godz. 19 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał informację od policjantów z powiatu inowrocławskiego, że ciężarówka marki Renault nie zatrzymała się do kontroli. Na wysokości węzła w Stryszku udało się namierzyć poszukiwaną ciężarówkę. Pościg za nią trwał aż do ronda Toruńskiego w Bydgoszczy - relacjonuje nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Mężczyzna dojeżdżając do ronda musiał się zatrzymać. Wyskoczył z kabiny, a auto stoczyło się na jeden ze stojących samochodów marki Toyota.



Kierowca został zatrzymany. Jak się okazało, ciężarówka została wcześniej skradziona na terenie powiatu inowrocławskiego.