Ciężarówka została skradziona. Dwa postępowania po sobotnim pościgu w Bydgoszczy

W okolicach Ronda Toruńskiego kierowca wysiadł z pojazdu, a ciężarówka potoczyła się uszkadzając jedno z aut/fot. Bogumiła Wresiło, Archiwum

Policjanci z Inowrocławia i Bydgoszczy rozpoczęli swoje postępowania w sprawie sobotniego rajdu kradzioną ciężarówką.

Jak informowaliśmy - na terenie powiatu inowrocławskiego doszło do kradzieży pojazdu ciężarowego. Mężczyzna prowadzący ciężarówkę nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Pościg za nim rozegrał się na drodze pomiędzy powiatem inowrocławskim a Bydgoszczą. Tu - w okolicach Ronda Toruńskiego kierowca wysiadł z pojazdu, a ciężarówka potoczyła się uszkadzając jedno z aut.



Mężczyzna został zatrzymany - to 30-latek z powiatu mogileńskiego. Jeszcze w sobotę wieczorem trafił w ręce policjantów z Inowrocławia. Obecnie trwają dwa dochodzenia. Jedno dotyczące kradzieży pojazdu i ucieczki prowadzi inowrocławska komenda. Drugie dotyczące rajdu przez miasto, porzucenia ciężarówki i uszkodzenia przypadkowego samochodu prowadzą policjanci z Bydgoszczy.