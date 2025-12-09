Włamał się dwa razy do tego samego jubilera na Błoniu. Za każdym razem kradł obrączki

2025-12-09, 14:36  Redakcja
Trzy zarzuty usłyszał 31-latek podejrzany o dwukrotne włamanie do sklepu jubilerskiego na bydgoskim Błoniu. Zdjęcie ilustracyjne/Fot. Pixabay

Trzy zarzuty usłyszał 31-latek podejrzany o dwukrotne włamanie do sklepu jubilerskiego na bydgoskim Błoniu. Zdjęcie ilustracyjne/Fot. Pixabay

Trzy zarzuty usłyszał 31-latek podejrzany o dwukrotne włamanie do sklepu jubilerskiego na bydgoskim Błoniu. Za pierwszym razem udało mu się wynieść wzorniki obrączek. Następnego dnia jego łupem padła osobowa mazda. Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku.

Ta historia ma swój początek 2 grudnia, około godziny 00:50. Dyżurny bydgoskiej Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie o włączonym alarmie w jednym ze sklepów jubilerskich na Błoniu. Skierowani na miejsce policjanci zobaczyli otwór wycięty w rolecie antywłamaniowej oraz uszkodzoną szybę.
Okazało się, że nieznany wówczas sprawca ukradł wyeksponowane na trzech paletkach 44 wzorniki pozłacanych obrączek, po czym uciekł. Łączne straty to 27 tysięcy złotych.

Dwa dni później (4 grudnia), około godziny 00:45 ponownie uruchomiony alarm świadczył o tym, że doszło do kolejnego włamania. Tym razem sprawca spakował do torby 44 obrączki z ośmiu paletek. Tym razem spowodował straty na ponad 30 tysięcy złotych.

Właściciel skontaktował się natychmiast z dyżurnym Policji, który skierował na miejsce policjantów, a ci zastali włamywacza w środku. Okazał się nim 31-letni szczecinianin. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Na tym jednak nie koniec. Kryminalni z Błonia ustalili, że zatrzymany odpowiada również za kradzież z włamaniem do osobowej mazdy 6, wartej 21 tysięcy złotych, do której doszło w nocy z 3 na 4 grudnia 2025 roku. Policjanci odzyskali samochód i przekazali właścicielowi.

Szczecinianin usłyszał trzy zarzuty: dwóch kradzieży z włamaniem oraz jego usiłowania. Za tego typu przestępstwa kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

31-latek decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi tymczasowo w areszcie.

Bydgoszcz

Region

Był pod wpływem narkotyków, uciekał skradzioną ciężarówką. 30-letni kierowca trafił do aresztu

Był pod wpływem narkotyków, uciekał skradzioną ciężarówką. 30-letni kierowca trafił do aresztu

2025-12-09, 16:31
Atak na policjanta w Toruniu. Napastnik odłożył dwie maczety, ale próbował użyć noża

Atak na policjanta w Toruniu. Napastnik odłożył dwie maczety, ale próbował użyć noża

2025-12-09, 15:29
58-latek zatrzymany za narkotyki, papierosy oraz tytoń bez akcyzy. Udana akcja policjantów z Tucholi

58-latek zatrzymany za narkotyki, papierosy oraz tytoń bez akcyzy. Udana akcja policjantów z Tucholi

2025-12-09, 13:47
Uwaga Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów. Żądają zapłaty za parkowanie

Uwaga! Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów. Żądają zapłaty za parkowanie

2025-12-09, 13:04
Zagrają i zaśpiewają dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Już w piątek charytatywny koncert

Zagrają i zaśpiewają dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Już w piątek charytatywny koncert

2025-12-09, 12:58
Podróż pociągiem na linii Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek znów możliwa. Połączenie wraca po 14 latach

Podróż pociągiem na linii Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek znów możliwa. Połączenie wraca po 14 latach

2025-12-09, 11:23
Dobra informacja dla emerytów i rencistów. Świadczenia od ZUS-u jeszcze przed świętami

Dobra informacja dla emerytów i rencistów. Świadczenia od ZUS-u jeszcze przed świętami

2025-12-09, 10:36
Bydgoszcz sprzed stu lat uwieczniona na zdjęciach. Wydano specjalny album

Bydgoszcz sprzed stu lat uwieczniona na zdjęciach. Wydano specjalny album

2025-12-09, 09:41
Aneta Jędrzejewska: Na HMŚ samorząd wyda ponad 30 milionów [Rozmowa Dnia]

Aneta Jędrzejewska: Na HMŚ samorząd wyda ponad 30 milionów [Rozmowa Dnia]

2025-12-09, 08:50

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę