45. rocznica Bydgoskiego Marca’81: tak to relacjonowaliśmy [archiwalne reportaże]
„Dzień dziewiętnasty”, „Anatomia strajku” i „Z Czwartku na Wielki Piątek” - to trzy archiwalne reportaże, opowiadające o tym, co działo się w 1981 roku w Bydgoszczy. Ich autorami byli: Jolanta Kuligowska-Roszak – obecna prezes Polskiego Radia PiK i nieżyjący już wieloletni szef naszego radia - Michał Jagodziński.
Wszystkie trzy reportaże ukazały się w Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia w Bydgoszczy, bo tak się wówczas nazywaliśmy i są wyjątkowym świadectwem tamtego czasu.
„Dzień dziewiętnasty”
Reportaż z wydarzeń bydgoskich w dniu 19.03.1981 r., podczas których funkcjonariusze jednostek specjalnych MSW w Bydgoszczy siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej delegację „Solidarności”, a następnie pobili trzech delegatów: Jana Rulewskiego, przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność”, Michała Bartoszcze i Mariusza Łabentowicza.
Autorzy: Jolanta Kuligowska-Roszak, Michał Jagodziński.
Uczestnicy: Jan Rulewski, Lech Wałęsa, Roman Bąk, Jerzy Karcz.
„Anatomia strajku"
Jolanta Kuligowska-Roszak i Michał Jagodziński przedstawiają emocjonujący reportaż z posiedzenia Krajowej Komisji NSZZ Solidarność po wypadkach marcowych w 1981 roku w Bydgoszczy.
Autorzy: Jolanta Kuligowska-Roszak, Michał Jagodziński.
Uczestnicy: Lech Wałęsa, Bogdan Lis, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Marian Jurczyk, Andrzej Celiński, Zbigniew Bujak, Andrzej Gwiazda.
„Z Czwartku na Wielki Piątek”
Okupacyjny strajk chłopski w Bydgoszczy. Rolnicy domagają się rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Nasza rozgłośnia była jedyną, która utrwaliła to wydarzenie.
Autorzy: Jolanta Kuligowska-Roszak, Michał Jagodziński.
Rozmówca – Michał Bartoszcze.
