45. rocznica Bydgoskiego Marca’81: tak to relacjonowaliśmy [archiwalne reportaże]

2026-03-19, 09:55

Wydarzenia Bydgoskiego Marca'81/fot. materiały IPN

„Dzień dziewiętnasty”, „Anatomia strajku” i „Z Czwartku na Wielki Piątek” - to trzy archiwalne reportaże, opowiadające o tym, co działo się w 1981 roku w Bydgoszczy. Ich autorami byli: Jolanta Kuligowska-Roszak – obecna prezes Polskiego Radia PiK i nieżyjący już wieloletni szef naszego radia - Michał Jagodziński.

Wszystkie trzy reportaże ukazały się w Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia w Bydgoszczy, bo tak się wówczas nazywaliśmy i są wyjątkowym świadectwem tamtego czasu.



„Dzień dziewiętnasty”

Reportaż z wydarzeń bydgoskich w dniu 19.03.1981 r., podczas których funkcjonariusze jednostek specjalnych MSW w Bydgoszczy siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej delegację „Solidarności”, a następnie pobili trzech delegatów: Jana Rulewskiego, przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność”, Michała Bartoszcze i Mariusza Łabentowicza.

Autorzy: Jolanta Kuligowska-Roszak, Michał Jagodziński.

Uczestnicy: Jan Rulewski, Lech Wałęsa, Roman Bąk, Jerzy Karcz.

„Anatomia strajku"

Jolanta Kuligowska-Roszak i Michał Jagodziński przedstawiają emocjonujący reportaż z posiedzenia Krajowej Komisji NSZZ Solidarność po wypadkach marcowych w 1981 roku w Bydgoszczy.

Autorzy: Jolanta Kuligowska-Roszak, Michał Jagodziński.

Uczestnicy: Lech Wałęsa, Bogdan Lis, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Marian Jurczyk, Andrzej Celiński, Zbigniew Bujak, Andrzej Gwiazda.

„Z Czwartku na Wielki Piątek”

Okupacyjny strajk chłopski w Bydgoszczy. Rolnicy domagają się rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Nasza rozgłośnia była jedyną, która utrwaliła to wydarzenie.

Autorzy: Jolanta Kuligowska-Roszak, Michał Jagodziński.

Rozmówca – Michał Bartoszcze.

