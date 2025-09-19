Świadkowie wezwali policję, 32-latek uciekał. Wydmuchał prawie 1,4 promila

2025-09-19, 15:56 Redakcja

32-latek trafił na pięć miesięcy do więzienia/fot.: KPP w Chełmnie

Mężczyzna z powiatu chełmińskiego w stanie nietrzeźwości próbował uniknąć kontroli drogowej. W dodatku miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

We wtorek (16 września) około godziny 22:00 w Kolnie, policjanci z chełmińskiej „drogówki” podjęli pościg za kierującym pojazdem marki Volkswagen Passat - po tym, jak otrzymali anonimowe zgłoszenie o podejrzeniu, że kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości.



– Podczas próby zatrzymania pojazdu, mężczyzna nie zastosował się do poleceń i nie zatrzymał się do kontroli, ignorując sygnały świetlne i dźwiękowe nadawane przez oznakowany radiowóz. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów po krótkim pościgu. Jak się okazało, kierował on pojazdem w stanie nietrzeźwości – badanie wykazało prawie 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto posiadał on czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – przekazała mł. asp. Agnieszka Stankiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.



Zatrzymany usłyszał zarzuty w trybie przyspieszonym. Sąd wymierzył mu karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także zasądził 15 tysięcy złotych grzywny na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz przepadek pojazdu o wartości 11 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny.